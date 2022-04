Hoạt động này nằm trong phong trào toàn dân toàn dân tham gia thực hiện mô hình "Camera an ninh" được quận Bắc Từ Liêm phát động mới đây.

Theo lộ trình, quận này phấn đấu đến năm 2024 phát động tự lắp đặt được 3.000 mắt camera. Trong đó, năm 2022 phát động lắp được 1.000 mắt; năm 2023 lắp được 1.000 mắt; năm 2024 lắp được 1.000 mắt.

Camera an ninh. Ảnh minh họa: Nguyễn Đức.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, mục đích của hoạt động này nhằm giúp lực lượng công an có thêm những "đôi tai", "đôi mắt" góp phần hỗ trợ đắc lực công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động nhằm huy động sự chung tay góp sức của các tập thể, cá nhân nâng cao hiệu quả việc "tự phòng, tự quản", xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, lành mạnh, văn hoá, văn minh, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Hiện cơ quan chức năng của quận Bắc Từ Liêm đang tiến hành khảo sát các tuyến đường, phố, ngõ, ngách, vị trí cần lắp camera; lựa chọn để vận động điều chỉnh hướng camera phục vụ yêu cầu nghiệp vụ về giám sát tình hình an ninh trật tự; vẽ sơ đồ dự kiến vận động lắp đặt mới, camera dùng nguồn điện và kết nối với hệ hống mạng internet, wifi các hộ dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, liên đoàn cán bộ từ quận đến phường, ban công tác Mặt trận tổ dân phố đang thông tin phổ biến về ý nghĩa của việc xây dựng, thực hiện lắp đặt hệ thống camera an ninh đến tất cả cơ quan, doanh nghiệp, trường học và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, kêu gọi, vận động để toàn dân đồng tình tham gia thực hiện thành công mô hình này.

Thống kê của Công an quận Bắc Từ Liêm cho thấy, thời gian qua, sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như: Trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đua xe. Tính riêng năm 2021 và quý I/2022 trên địa bàn quận đã xảy ra 94 vụ trộm cắp tài sản, cướp tài sản 9 vụ - tăng 2 vụ so với cùng kỳ; 20 vụ cướp giật tài sản - tăng 11 vụ so với cùng kỳ. Hầu hết các vụ việc đặc biệt là những vụ cướp tài sản đều nhanh chóng được điều tra khám phá thông qua trích xuất và rà soát camera an ninh từ nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp.