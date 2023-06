Cán bộ trường Đại học Tây Bắc bị bắt: Do lợi dụng chức vụ quyền hạn Clip: Công an Sơn La bắt Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây Bắc

Công an tỉnh Sơn La vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Cao Đình Sơn - Giám đốc, và Hoàng Văn Lực - cán bộ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây Bắc về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.