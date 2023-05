Học sinh vi phạm an toàn giao thông: Lực lượng CSGT Sơn La xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Hàng loạt học sinh vi phạm an toàn giao thông để "câu like": Công an Sơn La kiên quyết xử lý

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn video, clip các thanh niên có hành động nguy hiểm khi điều khiển phương tiện để "câu view, câu like" như: không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe... Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT Công an huyện Sông Mã (Sơn La) tăng cường điều tra, xác minh, kiên quyết xử lý vi phạm.