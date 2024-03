Cận cảnh bộ sưu tập chuông cổ khủng nhất Việt Nam

Chuông cổ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Khải Định 4 (1919), có nguồn gốc từ đình An Duyên, xã An Duyên, tổng Tín An, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội.