Cận cảnh bộ sưu tập hình xăm siêu "chất" của dàn tuyển thủ Việt Nam

Việc các ngôi sao bóng đá sở hữu hình xăm không phải là điều xa lạ với người hâm mộ. Những Công Vinh, Quang Hải, Công Phượng,… hay mới đây là Văn Hậu cũng có sở thích xăm mình như một cách để lưu lại dấu ấn và thể hiện ý chí của bản thân.

Đoàn Văn Hậu

Chẳng những là em út của ĐTQG Việt Nam, Đoàn Văn Hậu cũng còn là tân binh trong làng xăm mình.

Trong bức ảnh khoe thân hình lực lưỡng tại bãi biển Monaco, anh chàng đã khiến NHM trầm trồ về hình xăm mới trên ngực: Dream Chaser (tạm dịch: Người theo đuổi giấc mơ). Đây là cụm từ đã đi theo Đoàn Văn Hậu từ VCK U19 Châu Á 2016 và được anh chàng xem như lí tưởng của đời mình.

Đoàn Văn Hậu.

Người hâm mộ tinh ý nhận ra, hình xăm này chỉ mới xuất hiện trong thời gian anh chàng sang Hà Lan thi đấu. Có lẽ Văn Hậu muốn dùng cụm từ này để kỉ niệm cho hành trình bay ra châu Âu đáng nhớ.

Trước đó, em út của ĐT Việt Nam còn để lộ một hình xăm bí ẩn trên cánh tay trái. Vậy là sau chuyến xuất ngoại, chàng hậu vệ không chỉ có thêm kinh nghiệm, một body lực lưỡng mà còn thu hoạch thêm hai hình xăm mới toanh.

Hình xăm mới của Đoàn Văn Hậu.

Nguyễn Công Phượng

Những người hâm mộ Công Phượng có lẽ đã quá quen thuộc với những hình xăm ấn tượng trên người anh chàng. Chân sút nổi tiếng sở hữu một hình hoa hồng và kim cương bên bắp tay trái.

Theo anh lí giải, đóa hồng tượng trưng cho tình cảm mà mọi người dành cho mình còn kim cương thể hiện sự giàu sang, phú quý. Đó cũng là hai điều Công Phượng muốn đạt được trong đời. Ngay bên cạnh là Aquarius, biểu tượng của Bảo Bình, cũng là cung hoàng đạo của chàng tiền đạo.

Ở mặt ngoài bắp tay, Công Phượng còn có một hình xăm rất “oách” khác. Đó là hình ảnh chim phượng hoàng bay lên từ mái nhà tranh, được mô phỏng giống hệt căn nhà của anh chàng thuở hàn vi. Giờ đây, khi đã nổi tiếng và xây được nhà mới cho bố mẹ, hình xăm gợi nhớ cho chân sút xứ Nghệ đã đi lên từ khốn khó như thế nào.

Ngoài ra, trên ngón tay chàng tiền đạo còn xăm dòng chữ HPTD, Công Phượng cho biết anh xăm cho vui chứ không có ý nghĩa gì.

Nguyễn Quang Hải

Nhiều thị phi về tình ái nhưng Quang Hải lại là một người rất thương yêu và trân trọng gia đình mình. Bằng chứng là dòng chữ "Family is my strength" (tạm dịch: Gia đình là sức mạnh của tôi) được anh chàng xăm trên cổ tay trái.

Dành nơi rất dễ nhìn thấy nhất cho gia đình, quả bóng vàng 2018 để cho mình một góc riêng tư ở ngực trái. Hình xăm tên cách điệu của anh chàng cùng chiếc vương miệng nhà vua chỉ được khán giả nhìn thấy mỗi khi Quang Hải có dịp đi bơi xả stress .

Ngoài ra, nam tiền vệ còn có rất nhiều hình xăm ở các vị trí khác nhau. Có anh trai là một thợ xăm chuyên nghiệp, Quang Hải có thể dễ dàng “tậu” hình xăm mới bất cứ lúc nào.

Nguyễn Tuấn Anh

Vốn là một ngôi sao tiềm năng, Nguyễn Tuấn Anh là niềm tiếc nuối của người hâm mộ khi liên tục gặp phải chấn thương nặng. Đó là quãng thời gian chàng tiền vệ sa sút tinh thần khi không được ra sân thi đấu cùng đồng đội.

Hình xăm thánh giá cùng dòng chữ “Only God can judge me” (tạm dịch: chỉ có Chúa mới có thể phán xét tôi) trên cánh tay trái cũng được ra đời lúc ấy.

Chân sút Thái Bình chia sẻ: “Tôi quyết định xăm một bức hình như trên vừa để kỷ niệm, vừa để nhắc nhở bản thân luôn có niềm tin để vượt quá mọi áp lực và thử thách. Vì chỉ có Chúa mới có thể phán xét được mình…”.

Năm 2019, trong lúc tập luyện cho trận đấu gặp Curacao, Tuấn Anh còn để lộ một hình xăm khác trên lưng. Đó là hình ảnh một cậu bé nhìn ra cửa sổ, xung quanh là rất nhiều quyển sách cùng dòng chữ "South of the border, west of the sun" (tạm dịch: Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời), tựa một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Haruki Murakami. Phải chăng quãng thời gian ngắn ngủi thi đấu ở Nhật Bản đã khiến chàng tiền vệ đem lòng yêu mến văn chương nơi đây?

Bùi Tiến Dụng – Phạm Xuân Mạnh

Không chọn biểu tượng cầu kì như những đồng đội khác, cả Bùi Tiến Dụng và Phạm Xuân Mạnh đều chỉ xăm những dòng chữ đơn giản có ý nghĩa với mình.

Tiền vệ Bùi Tiến Dụng lựa chọn câu nói Never give up (tạm dịch: Không bao giờ từ bỏ) được cách điệu cầu kì và đặt nó ở mạn sườn bên trái như một lời nhắc nhở bản thân.

Trong khi đó, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh lại sở hữu hình xăm “Family is my strength” giống hệt Quang Hải nhưng trông lớn và mềm mại hơn ở eo.