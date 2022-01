Cận cảnh ngôi nhà tan hoang sau vụ nổ lớn khiến 3 người cùng gia đình tử vong ở Hà Nội

Sáng ngày 4/1, nhiều người dân đứng bên ngoài ngách 79, ngõ 18 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ gây cháy lớn xảy ra trong nhà trọ khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong thương tâm.

Hiện trường tan hoang sau nổ lớn ở Hà Nội. Clip: Gia Khiêm

Theo báo cáo của Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, khoảng 21h23 ngày 3/1, đơn vị nhận tin báo cháy tại nhà dân ngách 79 ngõ 18 Định Công Thượng, phường Định Công. Công an quân Hoàng Mai đã khẩn trương điều 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp công an phường Định Công và người dân tổ chức chữa cháy. Mái lợp tôn bị vỡ hoàn toàn, khu vực nhà dân liền kề là bị ám khói đen và bị tác động nhiệt. Qua công tác tổ chức chữa cháy, cơ quan chức năng cứu được 1 xe máy hiệu Vision. 3 nạn nhân tử vong gồm: anh Phạm Huy H. sinh năm 1994; chị Trần Thị T., sinh năm 1994 là hai vợ chồng. Nạn nhân Phạm Duy H., sinh năm 1995 (em trai nạn nhân H). Cả 3 cùng cùng trú tại xã Phú Lãi, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.

Một phần mái còn sót lại sau vụ nổ bình gas

Chiếc xe máy bị cháy rụi tại hiện trường. Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, những người này đang ăn uống, không kịp chạy thoát thân. Cơ quan chức năng đang làm rõ và thống kê thiệt hại tài sản.

Trước đó, vào 0h25 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân xấu số ra xe cấp cứu rời khỏi hiện trường. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.