Chợ này "rẻ nhất" Hà Nội, giá thấp hơn đến 20% giúp người nội trợ tiết kiệm hàng triệu mỗi tháng

Chợ nào rẻ nhất Hà Nội? Người dân tấp nập dậy sớm để đi mua thực phẩm

Ngôi chợ cực kì đông đúc vào buổi sáng. Ảnh: Nhật Hà

Chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) nổi tiếng là nơi buôn sỉ rất nhiều các mặt hàng thực phẩm: từ thủy hải sản, thịt bò, lợn, gà cho đến các loại rau củ và trái cây.

Ngay từ sáng sớm, các cửa hàng chuyên bán thủy hải sản trong ngôi chợ này đã vơi bớt các xe đẩy hàng để giao cho khách sỉ. Sau đó, nhân viên ở đây bắt đầu bày biện các khay, thùng chứa thủy hải sản dọc các lối đi chính để khách mua lẻ dễ lựa chọn.

Dù là nơi để các khách sỉ ghé qua, chợ đầu mối phía Nam lại tấp nập người ra kẻ vào mua hàng lẻ, từ các bà nội trợ, công chức cho đến mà sinh viên, công nhân. Thậm chí, đôi khi còn gây ra tình trạng ách tắc tại một vài điểm trong chợ.

Giá rau củ quả tại chợ đầu mối thấp hơn nhiều so với các chợ lẻ. Ảnh: Nhật Hà

Theo anh Vũ Công Chiến - nhân viên một quầy hải sản trong chợ chia sẻ, dù mua lẻ thì giá trong chợ vẫn rẻ hơn ở các chợ khác từ 10 - 20%, thậm chí nhiều hơn, do cửa hàng nhập trực tiếp từ các ao tôm thay vì qua tay nhiều lái buôn khác.

“Giá tôm ở đây dao động từ 150 - 200.000 đồng/kg, tùy theo loại to hay nhỏ. Thông thường, do giá cả phải chăng nên lượng khách tới mua cửa hàng rất ổn định” - anh Chiến chia sẻ.

Theo khảo sát của PV Dân Việt trong ngày 22/11, không chỉ thủy hải sản, giá rau củ quả tại chợ cũng rẻ hơn rất nhiều so với các chợ khác. Cà chua có giá 20.000 đồng/kg, nhiều loại rau muống, rau mồng tơi có giá 5.000 đồng/mớ, súp lơ 6.000 đồng/cây, mướp nhật có giá 15.000 đồng/kg.

Chợ nào rẻ nhất Hà Nội? Thói quen tiêu dùng thay đổi

Chị Giang dậy từ sớm để đi chợ đầu mối thay vì chợ gần nhà. Ảnh: Nhật Hà

Trong thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều người nội trợ trong gia đình đã lựa chọn tìm đến các chợ đầu mối để mua hàng, với lý do là tiết kiệm chi tiêu cho cả nhà. Chị Nguyễn Hương Giang, một người dân ở Hoàng Mai cho biết, mỗi tuần chị sẽ đến chợ đầu mối khoảng 2 - 3 lần để mua sắm thực phẩm cho cả tuần.

“Ở chợ này, giá cá diêu hồng hay cá trắm trắng chỉ dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg. Tôm cua cũng rẻ hơn các chợ dân sinh khác khá nhiều. Việc mua sắm tại chợ đầu mối là một cách để tiết kiệm chi tiêu cho cả gia đình khá tốt”, chị Giang chia sẻ.

Giá thủy hải sản ở chợ đầu mối rẻ hơn nhiều so với chợ dân sinh. Ảnh: Nhật Hà

“Việc mua thực phẩm ở chợ đầu mối sẽ có những mức giá “hời” hơn các chợ lẻ. Ví dụ như cá nục ở đây chỉ khoảng 35.000 đồng/kg, trong khi ở chợ gần nhà sẽ là 65.000 - 70.000 đồng/kg” - chị Lê Thị Hương (Tân Mai, Hoàng Mai) cho biết.

Cũng theo nhiều khách hàng, ngoài việc mua hàng ở chợ đầu mối, họ còn tìm kiếm các ưu đãi và khuyến mãi trên các ứng dụng và trang web để tiết kiệm chi phí mua sắm, sử dụng dịch vụ. Mỗi mặt hàng rẻ hơn một vài chục có thể là con số nhỏ, nhưng khi tích lại có thể tiết kiệm đến hàng triệu đồng mỗi tháng cho một hộ gia đình.

Ở thời điểm kinh tế khó khăn và vật giá đắt đỏ như hiện nay, việc người dân tìm đến các điểm bán giá rẻ và hợp lý có vẻ càng trở nên thiết thực hơn.