Cận cảnh "siêu dự án" The Manor Central Park của Bitexco bị Hà Nội yêu cầu thu hồi gần 5,3 ha đất

Cận cảnh dự án The Manor Central Park của Bitexco làm chủ đầu tư (Video: Quang Thái)

Dự án The Manor Central Park được xây dựng trên tổng diện tích 89.000m2 với đầy đủ các sản phẩm liền kề, biệt thự, chung cư, shophouse. Nổi bật trong đó là công viên trung tâm rộng 7.000m2, liền kề với công viên Chu Văn An rộng 100.000m2.

Dự án The Manor Central Park do Công ty CP Bitexco làm chủ đầu tư (Ảnh: TN)

Dự án đang tiếp tục mở bán các phân khúc liền kề, biệt thự, shophouse (Ảnh: TN)

Dự án Công ty CP Bitexco làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,9 tỷ USD. Dự án The Manor Central Park nằm trên đất vàng” của Hà Nội với các mặt tiếp giáp: Vành đai 3, Xa La, Hoàng Mai,… Vì thế, vị trí này được đánh giá là đắc địa với kết nối giao thông thuận lợi, liên kết vùng linh hoạt. Điều này khiến cán phân khúc của dự án có giá bán cao "chót vót".

Cụ thể, theo trang chủ của dự án The Manor Central Park có giá bán các phân khúc liền kề, biệt thự, shophouse từ gần 17 - 150 tỷ đồng, tùy phân khúc. Đối với shophouse, diện tích từ 73 - 209,6m², giá từ 17 - 30 tỷ đồng/căn. Phân khúc nhà liền kề, diện tích từ 99 - 223,2m², giá từ 17 - 29 tỷ đồng/căn. Biệt thự song lập với diện tích từ 146 - 257,3m², giá từ 26 - 41 tỷ đồng/căn; còn biệt thự đơn lập, diện tích từ 300 - 707 m², giá từ 62 - 150 tỷ đồng/căn.

Dự án The Manor Central Park có tổng vốn đầu tư 1,9 tỷ USD (Ảnh: TN)

Nhiều vị trí shophouse trong dự án vẫn chưa có người thuê, mua (Ảnh: TN)

Mức giá bán hiện nay không tăng đáng kể so với thời điểm năm 2018. Theo một số môi giới bất động sản cho biết, cách đây khoảng 5 năm, dự án The Manor Central Park mở bán giai đoạn 1, khi đưa ra thị trường 561 căn thấp tầng bao gồm nhà liền kề, shophouse, biệt thự song lập và đơn lập. Theo đó, giá nhà liền kề giá thấp nhất 16,5 tỷ đồng, cao nhất gần 23 tỷ đồng/căn; biệt thự có giá mở bán từ 33 - 35 tỷ đồng/căn, diện tích căn lớn nhất là 180m2. Đối với shophouse, diện tích 75m2, giá từ 18 - 19,5 tỷ đồng/căn.

Theo anh Hoàng Anh, môi giới bất động sản khu vực Hà Nội, giá bán các phân khúc của dự án The Manor Central Park không biến động mạnh so với cách đây 5 năm bởi vì giá bán hiện nay đã giảm so với cách đây 1 - 2 năm, do ảnh hưởng của thị trường bất động sản trầm lắng, đặc biệt là phân khúc biệt thự bị ảnh hưởng lớn nhất.

"Giá bán các phân khúc của dự án hiện nay đã bớt biến động so với thời điểm đầu năm vì thị trường đang ổn định trở lại, tuy nhiên, lượng thanh khoản đối với phân khúc biệt thự, liền kề vẫn rất thấp. Vì giá bán của dự án vẫn khá cao so với các dự án quanh khu vực này", anh Nam chia sẻ.

Giá bán các phân khúc của dự án không biến động nhiều sau 5 năm (Ảnh: TN)

Tỷ lệ lấp đầy của phân khúc shophouse vẫn ở mức thấp (Ảnh: TN)

Trước đó, tháng 8/2023, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố yêu cầu Bitexco bàn giao lại cho thành phố gần 5,3ha đất thuộc dự án The Manor Central Park trước ngày 15/9. Lý do được TP. Hà Nội đưa ra là quỹ đất 14,2ha giao cho nhà đầu tư Bitexco xây dựng nhà thấp tầng để bán trong khu đô thị nam đường vành đai 3 đã vượt giá trị công trình BT khoảng 1.550 tỷ đồng.

Dự án The Manor Central Park vẫn chưa hoàn thiện xong, nhiều nơi vẫn là bãi đất trống (Ảnh: TN)

UBND TP. Hà Nội từng yêu cầu Bitexco bàn giao lại 5,3ha đất (Ảnh: TN)

Theo hợp đồng BT, Công ty CP Bitexco cam kết sẽ bỏ tiền làm đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An, đổi lại TP. Hà Nội sẽ giao cho Bitexco 20,8ha đất để xây dựng khu đô thị nam đường vành đai 3. Tuy nhiên, sau khi giao 14,2ha đất cho Bitexco thực hiện dự án giai đoạn 1, TP. Hà Nội đã dừng giao 6,6ha đất cho Bitexco thực hiện giai đoạn 2 khu đô thị nam đường vành đai 3.

Nhiều căn biệt thự của dự án đã hoàn thiện nhưng chưa có người ở (Ảnh: TN)

Năm 2017, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra dự án BT do Bitexco làm chủ đầu tư đội vốn không căn cứ lên tới 36,79 tỷ đồng. Sau đó, dự án này cũng bị Thanh tra Chính phủ tiếp tục nêu hàng loạt vi phạm, trong đó có việc thẩm định, phê duyệt tổng vốn đầu tư không chính xác, đã làm tăng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra, dự án này bị chậm tiến độ so với yêu cầu do năng lực về huy động vốn, bố trí vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án của nhà đầu tư yếu kém, không đảm bảo theo tiến độ giải ngân cam kết.

Ngày 4/9/2020, UBND TP. Hà Nội có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 350 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Bitexco do xây dựng công trình mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.