Phó Thủ tướng chỉ đạo "nóng" TP. Hà Nội kiểm toán dự án BT "tỷ đô" của Bitexco

Theo kết luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, việc giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư - CTCP Bitexco thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND TP. Hà Nội căn cứ vào điểm c, khoản 5, điều 101 Luật PPP, hợp đồng BT đã ký kết trên nguyên tắc bảo đảm nhất quán, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, không gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND TP. Hà Nội trong tính toán, xác định giá đất để giao cho Bitexco đúng quy định pháp luật, phải đảm bảo không gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

UBND TP. Hà Nội cần sử dụng kiểm toán để đảm bảo khách quan, minh bạch trong việc thực hiện thanh toán hợp đồng BT với nhà đầu tư. Bitexco có trách nhiệm phối hợp với UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề thực hiện hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định pháp luật.

Dự án The Manor Central Park của Bitexco có 1066 lô đất xây dựng biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thương mại; 17 tòa chung cư khoảng 7.550 căn hộ, 2 tòa nhà đa chức năng, 2 tòa tháp biểu tượng



Dự án The Manor Central Park có chủ đầu tư là Bitexco. Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm người đại diện pháp luật của công ty. Khu đô thị The Manor Central Park có quy mô khoảng 90ha, tổng đầu tư lên tới 1,9 tỷ USD. Một phần đất trong dự án này được trả đối ứng cho hợp đồng BT (đổi đất lấy hạ tầng) đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Theo hợp đồng BT, Bitexco cam kết sẽ bỏ tiền làm đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An, đổi lại TP. Hà Nội sẽ giao cho Bitexco 20,8ha đất để xây dựng khu đô thị nam đường vành đai 3.

Tuy nhiên, sau khi giao 14,2ha đất cho Bitexco thực hiện dự án giai đoạn 1, TP. Hà Nội đã dừng giao 6,6ha đất cho Bitexco thực hiện giai đoạn 2 khu đô thị nam đường vành đai 3. Lý do được TP. Hà Nội đưa ra là quỹ đất 14,2ha giao cho nhà đầu tư Bitexco xây dựng nhà thấp tầng để bán trong khu đô thị nam đường vành đai 3 đã vượt giá trị công trình BT khoảng 1.550 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến dự án này, tại báo cáo kiểm toán năm 2017, kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra hàng loạt vấn đề trong các dự án BT của Hà Nội; trong đó có dự án của Bitexco thực hiện. Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An do Bitexco làm chủ đầu tư đội vốn không căn cứ lên tới 36,79 tỷ đồng.

Dự án BT đường bao quanh khu tưởng niệm Công viên Chu Văn An (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị Thanh tra Chính phủ nêu hàng loạt vi phạm. Trong đó có việc thẩm định, phê duyệt tổng vốn đầu tư không chính xác, đã làm tăng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2023, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận Hoàng Mai, UBND huyện Thanh Trì và Công ty CP Bitexco (Bitexco) về việc thu hồi hơn 5ha đất vàng tại dự án khu đô thị Nam đường vành đai 3 (dự án The Manor Center Park). Trong đó, hơn 5ha "đất vàng" đã giao thừa cho Bitexco tại khu đô thị Nam đường vành đai 3 bị UBND TP Hà Nội ra quyết định thu hồi từ năm 2019, nhưng từ đó đến nay Bitexco vẫn không phối hợp giao đất cho thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, yêu cầu Bitexco khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của TP về việc bàn giao 52.936m2 đất (tương đương 5,29ha) tại dự án The Manor Center Park cho Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hà Nội.

Trường hợp hết thời hạn, Bitexco không phối hợp bàn giao đất cho Thành phố, Sở Tài nguyên và môi trường phải phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất áp dụng biện pháp hành chính để thu hồi đất theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, UBND quận Hoàng Mai và UBND huyện Thanh Trì phải phối hợp hai sở, các đơn vị liên quan kiểm tra, có biện pháp chấm dứt hoạt động kinh doanh, dịch vụ trái phép của các tổ chức, cá nhân trên diện tích đất hơn 5ha do Bitexco đang quản lý.

Liên quan đến Công ty CP Bitexco, tháng 12/2022, Thanh tra Chính phủ có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch, thời kỳ thanh tra từ năm 2007-2017, gồm các nội dung về xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch du lịch, chấp hành chính sách pháp luật về kinh doanh và đầu tư du lịch, cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch. Trong đó, dự án JW Marriott Hanoi tại Hà Nội do Bitexco làm chủ đầu tư bị Thanh tra Chính phủ phát hiện chưa được HĐND TP. Hà Nội thông qua khi cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu. Theo kết luận được đưa ra, đất của dự án này do Bitexco thuê để thực hiện dự án JW Marriott Hanoi sẽ được thu hồi theo quyết định của UBND TP. Hà Nội, diện tích khách sạn kết hợp với sân vườn, cũng như diện tích mặt nước là không đúng quy định quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm hội nghị quốc gia. Việc xác định dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được Thanh tra Chính phủ kết luận là không đúng quy định. Vì vậy, tiền thuê đất mà Bitexco cần nộp bổ sung thêm là 26,2 tỷ đồng.