Căn cứ quân sự vừa bị không kích quan trọng với Ukraine thế nào?

Binh sĩ Ukraine và binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ trong một cuộc huấn luyện sử dụng bom tấn công boongke M141 do Mỹ cung cấp tại Trung tâm gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế gần Yavoriv, Ukraine ngày 4/2. Ảnh The New York Times