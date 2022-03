Căn hộ 2 phòng ngủ The Origami hút khách nhờ chính sách “khủng”

Nhà đầu tư, người mua ngày càng khắt khe hơn khi xuống tiền tại các dự án, phần đông muốn hướng đến các sản phẩm có khả năng sinh lời chắc chắn, đầu tư an toàn, đa công năng. Hiện nay, căn hộ 2PN đang là lựa chọn hàng đầu bởi xét về khả năng sử dụng, tài chính cũng như tiềm năng thì đây là sản phẩm dễ mua – dễ bán – dễ đầu tư. Đặc biệt, nhờ phù hợp nhu cầu của nhiều người nên căn hộ 2PN có khả năng thanh khoản tốt, với nhà đầu tư thì có thể sinh lời khi cho thuê hoặc tự doanh mang lại lợi nhuận đa dạng và lâu dài cho chủ sở hữu.

Với chính sách bán hàng có 1-0-2, căn hộ 2PN đang bàn giao tại The Origami đang hút mạnh dòng tiền. Cụ thể, khách mua căn hộ 2PN The Origami chỉ cần đặt cọc số tiền theo quy định, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 100% giá trị căn hộ và hưởng hỗ trợ lãi suất 0, ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng. Điều đó có nghĩa, sau 18 tháng "dọn đồ về ở", cư dân mới bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi.

Hiện các căn hộ tại The Origami đang được bàn giao nên khách hàng sẽ không phải chờ đợi để nhận nhà. Ngay từ bây giờ, chủ nhân có thể chuẩn bị vào ở hoặc lên phương án để kinh doanh, đầu tư sinh lời ngay lập tức.

Lễ bàn giao căn hộ The Origami – Đại đô thị Vinhomes Grand Park

Đặc biệt, người mua còn nhận ngay voucher nội thất lên tới 150 triệu đồng và voucher VinFast lên tới 200 triệu đồng khi mua căn hộ. Gói ưu đãi nội thất "khủng" này giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí đồng thời đem tới cho khách hàng lựa chọn được đối tác cung cấp nội thất đẳng cấp cho căn hộ của mình.

Với sự kết hợp của 2 thương hiệu hàng đầu Châu Á là Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), The Origami là dự án độc đáo và đẳng cấp bậc nhất hiện nay. Trong đó, điểm nhấn làm nên sự khác biệt chính là hệ thống tiện ích nội khu độc đáo. Được ví như trái tim của cả dự án, bộ đôi vườn Nhật được tái hiện sinh động, sắc nét với hồ cá Koi, vườn tùng La Hán quý giá, cổng Torii,…Tổng thể khu vườn toát lên chất Phù Tang trong trẻo, giúp cư dân thanh lọc tâm hồn, bỏ lại sau lưng khói bụi, ngột ngạt. Đó chính là giá trị hưởng thụ không gian đắt giá, trải nghiệm không đo đếm bằng tiền mà người mua nhà có thể sở hữu và trải nghiệm ngay mỗi ngày tại The Origami.

The Origami sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đậm chất xứ sở Phù Tang

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích đa dạng cho cư dân cuộc sống nghỉ dưỡng thảnh thơi, đủ đầy ngay dưới thềm nhà với hầm để xe 2 tầng, 5 bể bơi hiện đại, 16 sân chơi trẻ em, 17 vườn cờ, dưỡng sinh, vườn thiền, 22 sân tập thể thao…

Nằm trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Origami còn được thừa hưởng trọn vẹn chuỗi tiện ích "all in one" đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của cư dân. Trong đó không thể không nhắc tới Đại Công viên 36ha – quy mô hàng đầu Đông Nam Á, được ví như lá phổi xanh mang hơi thở trong lành cho cả thành phố với những điểm nhấn mang tính biểu tượng như bãi cát trắng, cây Ánh sáng, hồ trung tâm, 15 công viên chủ đề…cho cư dân cuộc sống mỗi ngày tại đây là một kỳ nghỉ dưỡng thực sự.

The Origami còn nằm gần Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam, gần Đại lộ Manhattan đón trọn nhịp sống phồn hoa sôi động. Mọi nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay. Cuộc sống gia đình sẽ thêm trọn vẹn, an tâm với hệ thống trường liên cấp Vinschool, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống xe buýt điện Vinbus.

Sở hữu những lợi thế vượt trội, trong bối cảnh thị trường vẫn còn khan hiếm căn hộ chất lượng thì The Origami chính là "cơ hội vàng" cho người mua ở thực và các nhà đầu tư sành sỏi.