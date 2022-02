The Origami - Vinhomes Grand Park: Mua nhà ở ngay - Nhận ngay nội thất

Theo đó, từ ngày 24/2/2022, tất cả khách hàng mua căn hộ The Origami sẽ nhận ngay 1 voucher gói nội thất lên đến 150 triệu đồng. Gói ưu đãi nội thất "khủng" này đem tới cho khách hàng lựa chọn được đối tác cung cấp nội thất đẳng cấp cho căn hộ của mình, trong khi lại tối ưu hoá được chi phí.

Ngoài ra, Vinhomes còn đưa ra rất nhiều ưu đãi khác như chương trình "Nhà sang - Xe xịn – Đẳng cấp tinh hoa" với voucher mua xe VinFast lên tới 200 triệu đồng; Chương trình mua nhà với chính sách Vinhomes Priority: chỉ cần đặt cọc số tiền tương ứng, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 100% giá trị căn hộ. Hơn thế, với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 18 tháng, khách hàng sẽ được giảm bớt áp lực về dòng tiền cũng như gánh nặng tài chính.

Với những chính sách ưu đãi vượt trội, đây chính là thời điểm vàng để khách hàng có thể sở hữu căn hộ căn hộ cao cấp với phong cách và tiện ích chuẩn Nhật một cách dễ dàng.

The Origami là dự án căn hộ thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park, được hợp tác giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), tọa lạc tại đường Phước Thiện, giao cắt đường Vành Đai 3, ngay vùng lõi của thành phố Thủ Đức - trung tâm công nghệ và tài chính tương lai của TP.HCM. Căn hộ The Origami gây ấn tượng với thiết kế kiến trúc tinh tế và không gian thư thái mang đậm bản sắc Nhật Bản với hàng trăm tiện ích đẳng cấp. Trong đó, điểm nhấn làm nên sự khác biệt chính là bộ đôi vườn Nhật truyền thống được tái hiện sinh động, thú vị với hồ cá Koi, vườn tùng La Hán quý giá, cổng mặt trời Torii,…Tổng thể khu vườn được sắp đặt tinh tế, mang đến chất Phù Tang trong trẻo, thanh bình ngay giữa đô thị nhộn nhịp, là tiện tích lý tưởng tạo nên chất lượng sống đẳng cấp cho cư dân The Origami. Các căn hộ tại The Origami sẽ được bắt đầu bàn giao từ tháng 2/2022.