Căn phòng bí mật thông với phòng ngủ của Từ Hi Thái hậu có gì đặc biệt?

Thái hậu Từ Hi là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử nhà Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Từ Hi, chế độ phong kiến hơn hai nghìn năm dần dần kết thúc. Vào thời điểm đó, tình hình xã hội khá rối ren, kho bạc của nhà Thanh trống rỗng, trong quân đội thậm chí còn không có đủ vũ khí tử tế. Tuy nhiên, người phụ nữ nắm thực quyền là Từ Hi lại nổi tiếng với lối sống vô cùng xa hoa.

Chân dung Từ Hi Thái hậu và các cung nữ

Thái hậu Từ Hi qua đời vào năm 1908. Đám tang của Từ Hi Thái hậu được coi là một trong những tang lễ hoành tráng, tốn kém bậc nhất thế kỷ 20, kéo dài 5 ngày 5 đêm. Sau khi băng hà, lăng tẩm của bà không được yên nghỉ mà đã bị Tôn Điện Anh - đối thủ chính trị cho người phá hoại.

Một trong những truyền kỳ khác nổi tiếng sau cái chết của Từ Hi là câu chuyện về căn phòng bí mật nối với phòng ngủ của Thái hậu. Lúc sinh thời, căn phòng bí mật này được giấu kín đến mức chỉ Từ Hi và thái giám thân tín của bà được mở cửa bước vào.

Để vào được căn phòng bí mật của thái hậu phải đi qua một lối đi hẹp ẩn nấp khéo léo sau phòng ngủ. Để mở cổng phải ấn vào hai nút công tắc cũng được giấu tài tình mà chỉ có thân tín của Từ Hi biết. Khi cánh cửa được mở ra lần đầu tiên, tất cả mọi người đều bị chấn động.



Người được cho là đã sai người mở cửa căn phòng bí mật là Long Dụ Thái hậu, vợ vua Quang Tự. Bản thân Long Dụ lúc đó cũng đích thân có mặt tại hiện trường và cũng phải kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Bên trong căn phòng là cả một kho báu khổng lồ, xa hoa không thể tưởng tượng.

Căn phòng bí mật được chia thành nhiều gian nhỏ, tất cả bảo vật đều được phân loại cẩn thận. Theo ký ức của những cung nhân có mặt lúc đó, có vài chiếc hộp lớn đựng tiền đồng, tiền giấy và vô số bức tranh cổ của những họa sĩ nổi tiếng, còn vàng bạc châu báu thì bạt ngàn. Đây chính là nơi cất giữ tài sản vô giá của Từ Hi Thái hậu.

Thái hậu sống lãng phí dù ngân khố cạn kiệt

Phải biết rằng kho bạc nhà Thanh lúc đó trống rỗng, khiến cả Trung Hoa rơi vào tình thế khốn cùng. Thế nhưng Từ Hi Thái hậu lại không sẵn lòng sử dụng những bảo vật của mình để cứu giúp đất nước. Trái lại, vị thái hậu khét tiếng chỉ đam mê hưởng lạc, sống xa hoa trong Tử Cấm Thành.



Từ Hi cả đời xa hoa lãng phí với rất nhiều giai thoại còn truyền đến ngày nay. Vì thích mùi thơm của trái cây nên bà từng sai người hầu treo táo khắp phòng, quanh năm không được có táo thối. Riêng số táo để khử mùi trong phòng Từ Hi đã bằng một nửa sản lượng táo thời nhà Thanh vào thời bấy giờ. Sau khi lăng mộ của Từ Hi bị đào lên, người ta cũng phát hiện bà được chôn cất với vô số kho báu của cải, trên người mặc quần áo đính đầy ngọc trai. Tất cả những chi tiết đó đủ để tưởng tượng Từ Hi Thái hậu khi còn sống đã xa hoa như thế nào.