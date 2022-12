Cận Tết, nhiều thanh thiếu niên bị tai nạn do pháo tự chế

Tai nạn pháo nổ do tự chế pháo, chơi pháo là tai nạn thường gặp tại Bệnh viện Việt Đức vào dịp trước và trong Tết. Tai nạn do pháo nổ thường là những chấn thương nặng và rất nặng. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp tử vong hoặc phải chịu thương tật như cụt tay, mù mắt... do pháo nổ tự chế.

Bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ là thanh thiếu niên tuổi đời rất trẻ nhưng đã phải chịu nhiều thương tổn, tàn tật vĩnh viễn...

Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo: người dân cần chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nổ; không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ, gây nguy hại cho bản thân và xã hội.