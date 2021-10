Cần Thơ: Bệnh nhân Covid-19 nguy kịch được cứu sống ngoạn mục

Ngày 19/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ cho biết, bệnh nhân N.Đ A (34 tuổi, nam, địa chỉ ở Lấp Vò, Đồng Tháp) được chuyển tuyến đến Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị Covid-19 vào lúc 19h40 ngày 23/9 (sau 5 ngày nhiễm Covid-19) trong tình trạng hôn mê.

Bệnh nhân đang trong tình trạng khó thở nặng, phổi tổn thương lan tỏa và đông đặc 2 bên phế trường, phải hỗ trợ can thiệp thở máy thông số bảo vệ phổi nhưng vẫn không đảm bảo độ bão hòa oxy máu cho bệnh nhân.

Sau gần 1 tháng được điều trị tích cực, bệnh nhân Covid-19 đã được cứu sống. (Ảnh: TP)

Ngay khi Trung tâm tiếp nhận, ê kíp trực bệnh viện đã tiến hành hội chẩn chẩn đoán: Viêm phổi nặng biến chứng ARDS do nhiễm Covid-19 mức độ nguy kịch, nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân có chỉ định can thiệp ECMO và can thiệp lọc máu liên tục. Trong suốt gần 1 tháng ròng rã can thiệp ECMO, tình trạng bệnh nhân luôn diễn tiến bất lợi.

Được sự hỗ trợ tích cực từ Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với sự quyết tâm của các y bác sĩ Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị Covid-19, đến chiều 19/10, bệnh nhân tỉnh táo, hiểu y lệnh của bác sĩ, rút hệ thống ECMO và ống trợ thở thành công, sinh hiệu ổn định, độ bão hòa oxy máu trong giới hạn bình thường.

Niềm vui của ê kíp bác sĩ can thiệp ECMO Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia điều trị Covid-19 sau khi bệnh nhân được cứu sống. (Ảnh: TP)

Theo bác sĩ Dương Thiện Phước - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ, bệnh nhân được xác định mức độ nguy kịch ngay từ thời điểm nhận bệnh ban đầu từ tuyến trước.

Bên cạnh đó, bệnh nhân mắc hội chứng giảm tiểu cầu do heparin (heparin-induced thrombocytopenia - HIT). Đây là hội chứng ít gặp có liên quan đến việc sử dụng thuốc kháng đông truyền thống - Heparin để duy trì hệ thống ECMO có thể có liên quan đến yếu tố miễn dịch cơ thể.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ, chia sẻ: "Đây không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là niềm vui của cả ê kíp, của bệnh viện. Cứu được bệnh nhân, ê kíp tự tin sẽ cứu chữa được cho những bệnh nhân tiếp theo và đặc biệt hiệu quả nâng cao chất lượng khám và điều trị các ca bệnh khó, phức tạp ngay tại bệnh viện thông qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Chợ Rẫy".