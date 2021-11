Cảng HKQT Nội Bài được Quốc Tế chứng nhận đảm bảo an toàn phòng dịch

ACI gia hạn chứng nhận AHA cho Cảng HKQT Nội Bài

Sau 1 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận AHA, ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cảng HKQT Nội Bài đã tiếp tục áp dụng hàng loạt các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và CBCNV tại Cảng.

Những nỗ lực của Cảng HKQT Nội Bài trong năm 2021 tiếp tục được tổ chức ACI đánh giá và ghi nhận: "ACI xác nhận Cảng HKQT Nội Bài đặt ưu tiên về sức khỏe và sự an toàn của hành khách lên hàng đầu thông qua việc xác lập các biện pháp an toàn, tuân thủ các khuyến cáo phục hồi hoạt động hàng không trong giai đoạn Covid 19 của ICAO (ICAO Council Aviation Restart Task Force – CART) và các hướng dẫn về Chương trình tái khởi động và phục hồi hoạt động kinh doanh của ACI (ACI Aviation Business Restart and Recovery guidelines), Ngài Luis Felipe de Oliveira, Tổng giám đốc Tổ chức ACI đánh giá trong thư gửi tới Cảng HKQT Nội Bài ngày 12/11/2021. Chứng nhận AHA vừa được gia hạn có giá trị 12 tháng kể từ ngày 24/11/2021 – 24/11/2022.

PTGĐ Nguyễn Đức Hùng trao chứng nhận SCI cho Ông Tô Tử Hà - GĐ NIA

Chương trình đánh giá an toàn vệ sinh dịch tễ sân bay - AHA của tổ chức ACI được thiết lập để giúp các sân bay trên thế giới chứng minh với hành khách, nhân viên, cơ quan quản lý, chính phủ rằng sân bay đặt ưu tiên về sức khỏe và sự an toàn của hành khách lên hàng đầu thông qua việc xác lập các biện pháp an toàn cụ thể trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid 19.

Chương trình đánh giá các biện pháp an toàn sức khỏe và quy trình kiểm soát an toàn dịch tễ của ACI được thực hiện tại tất cả lĩnh vực khai thác tại sân bay, bao gồm quy trình làm sạch và khử khuẩn, các biện pháp giãn cách, chương trình bảo vệ sức khỏe nhân viên, bố trí mặt bằng khai thác, các biện pháp giao tiếp đối với hành khách, các trang thiết bị dành cho hành khách đều phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của ngành hàng không dân dụng.

PTGĐ Nguyễn Đức Hùng cùng đại diện Lãnh đạo NIA tại Lễ trao chứng nhận SCI

Để được cấp và gia hạn chứng nhận AHA, Cảng HKQT Nội Bài phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt đối với các biện pháp an toàn sức khỏe tại sân bay. Trong năm 2021, Cảng HKQT Nội Bài đã thực hiện đầy đủ và nhanh chóng mọi yêu của ACI, từ việc cung cấp tài liệu, hình ảnh, trả lời các bảng khảo sát, thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn bởi đánh giá viên của ACI cho đến chịu sự giám sát chặt chẽ của ACI trong suốt thời gian qua.

Cảng HKQT Nội Bài được công nhận là thành viên Chương trình Sáng kiến hành lang an toàn (SCI)

Chương trình Sáng kiến hành lang an toàn (SCI) do Tổng công ty Cảng HKQT Incheon - Hàn Quốc (IIAC) khởi xướng, trên cơ sở đánh giá các biện pháp phòng chống dịch của các Cảng hàng không thành viên nhằm đáp ứng tất cả các tiêu chí theo quy định của ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế), WHO (Tổ chức Y tế thế giới) và ACI (Hội đồng các Cảng HKQT). Hiện Chương trình đã hoàn thiện đánh giá tại Cảng HKQT Bali Ngurah Rai – Indonesia và Cảng HKQT Nội Bài – Việt Nam. Chương trình tiếp tục mở rộng đối với các Cảng hàng không khác nhằm tạo mạng lưới cảng hàng không có "hành lang an toàn" nhằm khuyến khích hành khách đi lại và yên tâm khi di chuyển giữa các cảng này.

IIAC lễ trao chứng nhận SCI trực tuyến - Ảnh IIAC

Sau thời gian làm việc song phương và nghiêm túc với hàng loạt các bảng khảo sát, tổ chức nhiều Hội thảo, cuộc họp đánh giá, truyền hình trực tiếp các khu vực theo chỉ định, đặc biệt tập trung vào các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe của hành khách và nhân viên đang áp dụng tại Cảng HKQT Nội Bài, Tổng công ty Cảng HKQT Incheon khẳng định Cảng HKQT Nội Bài đã khắc phục tất cả những nội dung khuyến cáo của Đoàn đánh giá, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành thành viên của chương trình "Sáng kiến hành lang an toàn".

Đường bay kết nối Hà Nội – Incheon là một trong những đường bay nhộn nhịp nhất tại Cảng HKQT Nội Bài. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khi Việt Nam áp dụng dừng các chuyến bay thương mại quốc tế từ tháng 4/2020 đến nay, Cảng HKQT Nội Bài chỉ còn phục vụ rất ít các chuyến bay quốc tế đi và các chuyến bay giải cứu, dẫn đến sản lượng hành khách quốc tế nói chung năm 2020 giảm hơn 82% so với 2019, 10 tháng đầu năm 2021 tiếp tục giảm sâu, giảm hơn 91% so với cùng kỳ 2020.

Theo thống kê của IIAC, sản lượng hành khách quốc tế tại cảng này cũng giảm mạnh, riêng hành khách chặng bay giữa Hà Nội – Incheon giảm 83%. Việc Cảng HKQT Nội Bài và Incheon đạt được thỏa thuận hợp tác xây dựng hành lang an toàn sẽ tạo lợi thế cho hai sân bay đặc biệt trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi. Hành khách từ hai quốc gia sẽ được đảm bảo rằng hai sân bay mà họ đang đi qua đang áp dụng những biện pháp an toàn sức khỏe phù hợp nhất và theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cảng HKQT Nội Bài nỗ lực xây dựng hành lang xanh



Trong thời gian giãn bay do dịch bệnh, Cảng HKQT Nội Bài đã cùng với các cảng hàng không trực thuộc ACV và các hãng hàng không, các đơn vị trong dây chuyền phục vụ hành khách thực hiện chương trình "hành lang xanh" do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ trì, đảm bảo "xanh" từ quy trình, đến cơ sở hạ tầng, phương tiện và con người, với mục tiêu an toàn phòng chống dịch và phục vụ bay hiệu quả.

Cảng đã ban hành phương án khai thác Nhà ga hành khách T1, Nhà ga hành khách T2 và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; Thiết lập hệ thống phòng dịch theo luồng hành khách, đồng thời tăng cường áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát; Triển khai xét nghiệm kháng nguyên nhanh Sars-CoV-2 cho hành khách có yêu cầu và tầm soát ngẫu nhiên cho cán bộ, nhân viên; Thần tốc truy vết F0 bằng hệ thống 2000 camera lắp đặt tại Trung tâm Điều phối khai thác AOCC. Gần 99% CBCNV Cảng đã hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid19, hơn 95% hoàn thành tiêm mũi 2, sẵn sàng, yên tâm phục vụ hành khách.

Với sự công nhận của ACI gia hạn chứng nhận AHA, với sự công nhận của IIAC là thành viên SCI, Cảng HKQT Nội Bài đã và đang nỗ lực nhằm đảm bảo sức khỏe cho hành khách và CBCNV để có thể "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", đáp ứng phục vụ bay tăng chuyến nội địa và sẵn sàng mọi mặt phục vụ bay quốc tế thương mại khi được mở lại, khai thông.