Canh Ba đặt thứ này lên bàn thờ Thần Tài đánh thức “mỏ kim cương"

Đặt hoa đồng tiền

Trong các loài hoa thì loài hoa đồng tiền mang tới nhiều may mắn cho gia chủ. Đồng tiền đúng như tên gọi của mình sẽ mang lại nhiều may mắn về tiền bạc, tài lộc. Chính vì vậy, những ngày rằm, mùng 1 hãy khi bạn muốn thắp hương hãy đặt lên bàn thờ một lọ hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền giống như tên gọi của loài hoa, nhiều gia đình lựa chọn loài hoa này để cắm sẽ mang lại nhiều tài lộc, thịnh vượng cho gia đình của bạn.

Bên cạnh đó, loài hoa này cung mang tới nhiều nhiều sức khỏe, tuổi thọ cho gia chủ sống lâu khỏe mạnh.

Cây hồng môn

Khi bạn muốn kích thích tài lộc trong nhà người ta thường hay nghĩ tới một loài hoa thủy sinh được nhiều người chọn là hoa hồng môn. Đây chính là loại cây này có màu sắc rực rỡ, là đại diện cho sự ấm áp, nhiệt thành và quyết đoán. Trong phong thủy, cây hồng môn mang ý nghĩa của sự may mắn, thu hút tài lộc cho người trồng. Loài hoa này cũng rất thích hợp đặt tại các cơ quan, doanh nghiệp, giúp mang tới nhiều may mắn, tài lộc cho chủ nhân.

Bên cạnh đó, cây hồng môn còn có hình trái tim như biểu tượng về tình yêu bền chặt. Bạn hoàn toàn có thể trồng 1 cây hồng môn trong bình thủy tinh càng tôn lên vẻ rực rỡ của chúng.

Theo quan niệm dân gian, khi bạn muốn xua đuổi vận xui và tìm kiếm sự may mắn bạn hãy đặt tỏi trên bàn thờ thần tài, hoặc gia tiên. Khi đặt tỏi bạn có thể chọn 5 củ tỏi tươi xếp gọn gàng trên đĩa hoặc bó lại thật đẹp rồi đặt lên bàn thờ. Ngoài ra, ông bà ta có quan niệm rằng tỏi giúp trừ khử "các đạo chích vong binh" mang lại sự may mắn, bình an cho gia đình. Bên cạnh đó còn giúp đường tiền bạc được khai thông, tăng thu nhập cho gia đình của bạn, cuối năm tiền vào ào ào như nước đếm tiền mỏi tay không lo hết.

