Cảnh báo hậu quả nguy hiểm nhất với TT Zelensky vì việc sa thải tướng Zaluzhny

Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzhny lúc còn "mặn nồng". Ảnh: Ukrainskaya Pravda.

"Việc sa thải tướng (Zaluzhny) đang dẫn đến một lý do khác quan trọng hơn. Nó đánh dấu một giai đoạn mới và quan trọng trong cuộc chiến - một giai đoạn mà ông Zelensky có nguy cơ mắc sai lầm" - báo The Economist viết.

The Economist lưu ý rằng khi Zelensky cuối cùng thay thế Valeri Zaluzhny bằng Oleksandr Syrskyi làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang hôm 8/2, dường như một điều quan trọng đã xảy ra.

The Economist nói rằng "điều này một phần là do vai trò quan trọng của Tướng Zaluzhnyi trong việc đất nước can đảm chống lại lực lượng Nga trong những ngày đầu của cuộc chiến, cũng như sự nổi tiếng của ông đối với quân đội của ông và dân thường Ukraine".

"Sự khác biệt giữa một diễn viên trở thành chính trị gia và người chỉ huy thiện chiến một phần là về văn hóa và tính cách" - tờ báo viết. "Chỉ khi quân đội Nga và Ukraine tự tấn công và chiến tuyến trì trệ, những xung đột này mới bắt đầu gây ra tác hại".

"Không có gì bí mật khi mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi, hai người đàn ông cũng có những bất đồng về những việc cần làm trên chiến trường."

Song tờ The Economist cảnh báo: "Điều thực sự hủy hoại mối quan hệ giữa ông Zelensky và Tướng Zaluzhny là quan điểm đang thay đổi của tổng thống về việc chiến tranh sẽ quyết định Ukraine trở thành một đất nước như thế nào".

The Economist lưu ý rằng Zelensky và văn phòng của ông quy trách nhiệm cho Zaluzhny về cuộc phản công thất bại năm ngoái.

Văn phòng Tổng thống muốn quân đội Ukraine chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo và gây áp lực buộc Zaluzhny phải xây dựng kế hoạch chiến đấu và đưa ra quyết định không được lòng dân là huy động thêm quân.

Zaluzhny bác bỏ lập luận của họ. Ông lưu ý rằng sự thận trọng của ông sau thất bại của cuộc tấn công đầu tiên đã dẫn đến tổn thất về quân số và trang thiết bị quan trọng. Zaluzhnyi lập luận rằng ông không thể lên kế hoạch cho cuộc phản công tiếp theo nếu không biết mình có những nguồn lực nào.

The Economist cho rằng một trong những rủi ro đối với Zelenskyy sẽ là những lời phàn nàn bị kích động trong quân đội về việc sa thải "vị chỉ huy được nhiều người yêu mến" (Zaluzhny).

The Economist cũng tuyên bố rằng Oleksandr Syrskyi "nổi tiếng là sẵn sàng giao chiến với kẻ thù, ngay cả khi chi phí về con người và máy móc cao".

Trích dẫn: "Ông ấy là một nhân vật gây chia rẽ, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các sĩ quan đang phục vụ.

Một số ca ngợi tính chuyên nghiệp của ông ta, những người khác nói rằng ông ta khiến cấp dưới và các quy tắc của mình khiếp sợ.

Ông ấy ít có khả năng đặt câu hỏi về các ưu tiên của tổng thống của mình. Khi đảm nhận công việc hàng đầu, ông ấy sẽ phải mềm mỏng hơn trong phong cách chỉ huy và học cách nói lên sự thật trước quyền lực".

The Economist tuyên bố rằng việc sa thải Zaluzhny cũng sẽ gây ra hậu quả chính trị, vì ông là người hùng ở Ukraine.

Câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là liệu Zelensky có thể lợi dụng việc sa thải Zaluzhny để mang lại lợi ích và định hướng lại tầm nhìn của ông về cuộc chiến hay không.

Tờ báo viết: "Hôm nay ông ấy (Zelensky) vẫn công khai giữ lời hứa của mình rằng Ukraine sẽ lấy lại từng tấc đất bị lực lượng Nga chiếm đóng, ngay cả khi ông ấy tự biết rằng điều này sẽ không xảy ra sớm, nếu có.

Nếu lực lượng Ukraine có thể đánh đuổi được quân Nga thì đó là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, trừ khi có điều gì đó hoàn toàn bất ngờ thay đổi, một cuộc chiến được xác định theo lãnh thổ là cuộc chiến mà Ukraine không thể thắng".

The Economist lưu ý điều quan trọng là những thay đổi hiện tại không làm suy giảm khả năng chiến đấu của Ukraine.

Họ cũng bày tỏ quan điểm rằng Zelensky phải "coi việc tái tổ chức này là cơ hội để điều chỉnh lại tầm nhìn của ông về cuộc chiến".

Tờ báo viết: "Để trụ vững trong cuộc chiến lâu dài phía trước, Ukraine cần tăng cường khả năng phục hồi của mình. Ukraine sẽ nổi lên như người chiến thắng trong cuộc xung đột đẫm máu này miễn là nước này còn là một quốc gia thịnh vượng và dân chủ, nghiêng về phía Tây. Về điều đó, không có sự khác biệt nào giữa tổng thống và các chỉ huy của ông ấy."

Trước đó hôm 8/2, Zelensky và Zaluzhny đã đồng thời thông báo về một cuộc họp chung và cho biết họ đã thảo luận về những thay đổi trong ban lãnh đạo của Lực lượng Vũ trang.

Ông Zelensky đã bổ nhiệm Đại tướng Oleksandr Syrskyi làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Mykhailo Podoliak, Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho rằng nhu cầu xem lại chiến thuật quân sự, ngăn chặn tình trạng trì trệ trên mặt trận là một trong những nguyên nhân khiến Zaluzhny bị cách chức.