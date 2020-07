Cảnh báo về sản phẩm "tăng lực" cho đàn ông chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, thông tin cảnh báo từ Singapore về sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power bị phát hiện chứa Tadalafil.



Theo đó, cơ quan này nhận được Công văn số 720/QLD-ĐK ngày 26/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HAS) qua Hệ thống Giám sát hậu mại ASEAN (PMAS) đã thông báo cảnh báo người dân về sản phẩm thực phẩm (không phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe) chứa tân dược.

Cụ thể, đây là sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power có thành phần ghi trên nhãn gồm: Non Dairy Creamer, Sugar, Instant Coffee Powder, Maca Powder, Catuaba Powder, Saw Palmetto, Tongkat Ali Extract, Superba Extract, Sky Fruit Extract; đóng dạng gói; Sản xuất bởi California Pure (Address: 1680 South Eliseo Drive, Suite 320 Greenbrae CA94904, USA) bị phát hiện chứa: Tadalafil (129,07mg/gói).

Sản phẩm chứa chất cấm

Theo các chuyên gia y té, tadalafil là một tân dược, là một loại thuốc được sử dụng để điều trị các vấn đề về chức năng tình dục ở nam giới, là thuốc điều trị theo đơn.

Qua rà soát từ tháng 09/2014 đến nay, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố cho sản phẩm thực phẩm nêu trên.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power bán trôi nổi trên thị trường, hàng xách tay...

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân, để mua được các sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đảm bảo an toàn người tiêu dùng cần: Lựa chọn và mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cơ quan chức năng xác nhận cho phép lưu hành (sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc sản phẩm đã được cấp công bố phù hợp quy định, an toàn thực phẩm ); Mua các sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, mua tại các cửa hàng có uy tín; Kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng của sản phẩm.