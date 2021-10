Cảnh người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền đi mua thực phẩm

Clip: Người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) lội nước, chèo thuyền đi mua thực phẩm dự phòng khi mưa lũ kéo dài

Người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) lội nước, chèo thuyền đi mua thực phẩm ở chợ tạm ven đường. (Ảnh: Trần Anh) Nhiều ngôi nhà ở huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đang bị cô lập do nước lũ rút chậm. (Ảnh: Trần Anh) Người dân vùng lũ Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tự làm bè để di chuyển trong lũ. (Ảnh: Trần Anh) Anh Lê Văn Hưng (SN 1975, ở Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cùng con gái đang chèo thuyền đi mua thực phẩm dự trữ cho những ngày sắp tới, anh Hưng cho biết: "Đợt lũ này nước mới lên được chừng 50cm, chưa ngập vào nhà tôi, so với đợt lũ năm ngoái chưa là gì.Thấy dự báo ít hôm nữa mưa to lắm nên tôi phải chèo thuyền cùng con gái đi mua thực phẩm phòng trước". Người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đẩy thuyền đi mua lương thực dự trữ. (Ảnh: Trần Anh) Anh Hoàng Mạnh Hùng (Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho hay: "Đợt mưa lũ này nước dâng không cao, nhưng hiện nước đang rút chậm nên nhiều nơi vẫn đang cô lập. Tôi thấy báo đưa tin 3 ngày tới mưa lớn lắm, khả năng lụt to nên phải chèo thuyền đi mua thực phẩm về dự trữ". Người dân tự họp chợ nơi cao ráo ven đường. Ảnh: Trần Anh Nhiều chợ tạm dưới chân cầu Kiến Giang (ở Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hút người dân đến mua. (Ảnh Trần Anh)

Trao đổi với PV Dân Việt, Bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết: "Lũ đang rút chậm trên địa bàn huyện, nhiều nhà dân vẫn đang bị cô lập. Chúng tôi đang hướng dẫn bà con chủ động dọn nhà cửa khi lũ rút, đặc biệt, tài sản có giá trị cần đặt ở vị trí cao trong nhà để phòng đợt mưa lũ trong vài ngày tới".