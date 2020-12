Cảnh sát cải trang phá sới gà có người cảnh giới từ xa: "Ông trùm" 41 tuổi là ai?

18 con bạc và tang vật bị thu giữ - Ảnh: CAND



Trước đó, khoảng 17h ngày 26/12, tại một khu đất trống phía sau nhà trọ ở ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang), Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành đột kích bắt quả tang hàng chục con bạc đang tham gia đá gà ăn tiền.Sáng 27/12, Công an huyện Châu Thành (An Giang) tiếp tục lấy lời khai của ông Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, Châu Thành) cùng 17 người khác để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Tang vật tại hiện trường là 8 con gà nòi, 21 xe máy và gần 200 triệu đồng.

Tụ đá gà này đã tồn tại nhiều tháng qua hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, hàng ngày có hàng chục con bạc ở các địa phương lân cận đến tham gia.



Người đứng ra tổ chức là Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, ngụ Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành).

Dương vừa làm chủ sới hòng thu tiền xâu, vừa làm trọng tài để thu thêm hoa hồng. Mỗi độ đá gà, Dương thu từ 500.000 đến một triệu đồng.

Nhằm tránh sự truy bắt của công an, Dương thuê người cảnh giới từ xa. Để triệt xóa sới đá gà này, nhiều cảnh sát đã cải trang để xâm nhập.