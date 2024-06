Cảnh sát cơ động bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trong chuyến thăm của Tổng thống Nga tại Việt Nam

Ngày 19/6, Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã đến kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ chuyến thăm của Tổng thống Nga tại Việt Nam đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Hôm nay, Tổng thống Nga Putin và Đoàn quan chức cấp cao Nga sẽ sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Tư lệnh CSCĐ là một trong những lực lượng trực thuộc Bộ Công an được giao nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn cho Đoàn.

Thực hiện nghiêm kế hoạch của Bộ Công an về đảm bảo an ninh, an toàn chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Nga, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó xác định yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tổng thống Nga, các thành viên trong Đoàn thời gian hoạt động tại Việt Nam và các hoạt động đón tiếp, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đoàn.

Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động đến kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ chuyến thăm của Tổng thống Nga tại Việt Nam đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ. Ảnh: Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nắm chắc tình hình an ninh, trật tự tại các địa bàn phục vụ công tác bảo vệ Đoàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động đe doạ an ninh, an toàn của Đoàn. Triển khai lực lượng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa đơn vị trực thuộc với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ, Công an địa phương, các lực lượng liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của Tổng thống Nga trong thời gian thăm Việt Nam, nhất là xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp, bất ngờ xảy ra.

Thiếu tướng Lê Văn Sao yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cần tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học - kỹ thuật, các mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao được giao vũ trang, canh gác bảo vệ...

Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh CSCĐ kiểm tra các chốt ứng trực. Ảnh: Bộ Công an.

Phó Tư lệnh CSCĐ nhấn mạnh, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ để triển khai theo quy định, không chỉ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu mà còn giữ gìn tư thế, lễ tiết, tác phong bởi hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu là hình ảnh đại diện của lực lượng Công an Việt Nam nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng, chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Biểu dương các đơn vị về cơ bản đã triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đề ra, Thiếu tướng Lê Văn Sao cũng đề nghị Chỉ huy các Trung đoàn, Tiểu đoàn tiếp tục tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh để bổ sung vào các phương án, kế hoạch; bảo đảm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hoạt động của Đoàn, cũng như tạo ấn tượng về hình ảnh về một đất nước Việt Nam yên bình, mến khách.