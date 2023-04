Cảnh sát giao thông ở TP.HCM ra quân hút đinh trên Quốc lộ 1, Clip: Cảnh sát giao thông ở TP.HCM ra quân hút đinh trên Quốc lộ 1, đảm bảo an toàn cho người dân nghỉ lễ

Sau phản ánh của người dân, đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt PC08 Công an TP.HCM) đã phối hợp cùng Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) và Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tổ chức kéo xe hút đinh trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM.

