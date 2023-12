Cảnh sát hình sự có được dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn?

Câu hỏi:

Bạn đọc Quang Minh (Thanh Trì, Hà Nội) hỏi: Quá trình lưu thông trên đường tôi thấy cảnh hình sự phối hợp với các lực lượng khác dừng xe yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Vậy xin hỏi, cảnh sát hình sự có được phép dừng phương tiện yêu cầu thổi nồng độ cồn không?

Trả lời:

Luật sư Luật sư Ma Văn Giang, Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho hay, khi có yêu cầu của người thực thi công vụ, lái xe cần chấp hành nghiêm túc. Trường hợp phát hiện những bất thường có thể gửi kiến nghị tới cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

Tại Thông tư 32/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ thì ngoài cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, còn một số lực lượng khác cũng có thẩm quyền dừng phương tiện đang lưu thông để kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông.

Ngoài ra, Nghị định số 27/2010/NĐ-CP do Chính phủ ký ban hành quy định, các lực lượng có thể được huy động phối hợp với CSGT tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi cần thiết gồm:

Công an xã, phường, thị trấn và các lực lượng cảnh sát khác (gồm: cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát bảo vệ, và cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội).

Cảnh sát hình sự được phép dừng phương tiện giao thông yêu cầu thổi nồng độ cồn khi phối hợp cùng CSGT tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Gia Khiêm.

Việc huy động phải thực hiện bằng quyết định hoặc kế hoạch huy động, trong đó nêu rõ lực lượng, số lượng cần huy động, thời gian, địa bàn huy động, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của CSGT, cảnh sát khác và công an xã tham gia phối hợp tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông.

Khi hết thời gian huy động ghi trong quyết định hoặc kế hoạch huy động mà không có văn bản huy động mới của cấp có thẩm quyền thì lực lượng cảnh sát khác và công an xã kết thúc nhiệm vụ được huy động, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

Theo luật sư Giang, trường hợp, không có CSGT đường bộ đi cùng, các lực lượng cảnh sát khác và công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải thực hiện việc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì được xử phạt vi phạm hành chính những hành vi thuộc quyền xử phạt của mình.

Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của mình thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Như theo luật sư Giang, cảnh sát hình sự được phép dừng phương tiện tham giao thông yêu cầu thổi nồng độ cồn khi phối hợp cùng CSGT tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông hoặc theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.