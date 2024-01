Lửa bùng lên từ nhà dân (1 trệt, 2 lầu), tại phường 9, quận Phú Nhuận (TP.HCM) do chập điện máy giặt, cảnh sát chữa cháy cứu kịp thời 1 người. Ảnh: Chinh Hoàng

Cột khói bốc cao, nhiều người dân hoảng loạn. Clip: Chinh Hoàng

Khoảng 16h30 chiều 14/1, hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà 1 trệt hai lầu tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cản sát PCCC và CNCH Công an quận Phú Nhuận đã đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến 17h, đám cháy được khống chế.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), cháy khoảng 8/12m2 khu vực sân thượng cùng 1 máy giặt, 1 máy may và một số quần áo cũ. Trong quá trình chữa cháy, Cảnh sát cứu được 1 nạn nhân và hướng dẫn 1 người dân thoát nạn an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện máy giặt.