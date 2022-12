Cảnh sát tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông làm chết người ở Hà Nội, mong người dân hỗ trợ

Ngày 3/12, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 1/11 tại đường Phạm Văn Đồng, khu vực Công viên Hoà Bình, quận Bắc Từ Liêm.

Công an TP.Hà Nội phát đi thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông trước công viên Hòa Bình làm 1 người tử vong. Ảnh: CACC

Vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 29L5-390.25 (chiều từ Mai Dịch đi cầu Thăng Long) và xe mô tô khác do một nam thanh niên điều khiển (chưa rõ nhân dân và đặc điểm của xe).

Hậu quả là người điều khiển xe biển kiểm soát 29L5-390.25 bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu thì tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe còn lại rời khỏi hiện trường.

Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo ai biết hoặc chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên thì liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm (SĐT 0983869965) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an rất mong nhận được sự hỗ trợ của Nhân dân!