Cánh tay sưng nề, nhiễm trùng nghiêm trọng sau khi bị chó cắn

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho 1 bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng nề sau khi bị chó cắn.

Bệnh nhân là N.V.T. (65 tuổi, trú tại Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng: Sốt cao 38 – 39.5 độ, mệt mỏi, toàn bộ bàn tay, cẳng tay, cánh tay phải sưng nề đỏ, đau nhức. Lòng và mu bàn tay có nhiều nốt mụn mủ thành mảng kích thước 1x2cm trên bề mặt da căng nề cứng, có rỉ dịch vàng.



Khai thác tiền sử được biết, trước khi vào viện 5 ngày, bệnh nhân bị chó nhà cắn vào ngón trỏ bàn tay phải, xước da chảy máu ít. Bệnh nhân tự vệ sinh vết thương phần mềm bằng nước muối.

Sau 5 ngày, bệnh nhân xuất hiện sưng nề mu bàn tay phải, đau nhức nhiều, phần sưng nề lan nhanh lên cẳng tay, cánh tay, kèm theo sốt nóng, gai rét.

Hình ảnh tổn thương viêm mô bào của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Bệnh nhân tự dùng thuốc tại nhà không đỡ nên đã đi khám. Tại khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, qua thăm khám, các bác s chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô bào bàn tay, cánh – cẳng tay phải theo dõi nhiễm khuẩn huyết.



Điều trị kháng sinh 2 ngày đầu, tình trạng nhiễm trùng tiếp tục tiến triển nặng, vùng viêm tấy tiếp tục lan rộng, xuất hiện viêm phổi 2 bên.

Khoa Bệnh lây đường tiêu hóa đã phối hợp với Khoa Can thiệp chẩn đoán hình ảnh và Khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật, Viện chấn thương chỉnh hình chọc hút ổ áp xe vùng mu bàn tay phải, chích rạch tháo mủ.

Hiện, bệnh nhân dần dần ổn định, bàn tay, cánh – cẳng tay phải đỡ sưng nề rõ, tổn thương da phục hồi dần, thân nhiệt trở về bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp, khoa Bệnh Lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, viêm mô tế bào là tình trạng nhiễm khuẩn mô mềm cấp tính.

Nguyên nhân thường do Streptococcus hoặc Staphylococci gây ra. Các trường hợp nhẹ do nhiễm trùng cục bộ có thể xuất hiện mẩn đỏ ở một vùng da. Trường hợp nặng gây sốt và các hạch bạch huyết khu vực có thể sưng to, thậm chí là nhiễm khuẩn huyết.

Theo bác sĩ Hiệp, những biểu hiện của viêm mô bào bao gồm:

- Nhiễm khuẩn mô mềm thường đau nhanh, tụt huyết áp, mê sảng hoặc sưng nề da.

- Đỏ da tại chỗ và đau thường phổ biến ở chi dưới.

- Da sưng, nóng, đỏ; màu tổn thương giống với màu cam và ranh giới không rõ ràng (trừ viêm quầng).

- Xuất huyết dưới da.

- Bọng nước phát triển và vỡ, có thể hoại tử da ở vùng tổn thương

- Sốt, ớn lạnh, tim đập nhanh, nhức đầu, tụt huyết áp và mê sảng thường xuất hiện trước các biểu hiện lâm sàng, nhưng cũng có thể không xuất hiện.

"Viêm mô tế bào là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra ở các lớp sâu của da, thường khởi phát đột ngột và đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Trong trường hợp nhận thấy các triệu chứng của bệnh, bạn nên đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị, phòng tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm", bác sĩ Hiệp khuyến cáo.