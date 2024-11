Cập nhật bầu cử Mỹ 2024: Ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử?

Bà Harris hay ông Trump sẽ trở thành tổng thống mới của Mỹ?

Cuộc đua chỉ còn lại một nỗ lực cuối cùng ở một số tiểu bang vào đêm ngày 5/11. Các số liệu chính như điểm trung bình thăm dò, dự báo bầu cử, sự nhiệt tình của cử tri, thị trường cá cược và số phiếu bầu sớm đã trở thành tiêu đề hàng ngày. Sau đây là nơi mà tất cả các chỉ số đó hướng đến khi bước vào Ngày bầu cử.

Bà Harris giữ lợi thế nhỏ trong các cuộc thăm dò toàn quốc

Bà Kamala Harris dẫn trước ông Donald Trump một cách khiêm tốn 3 trong 4 cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc đáng tin cậy nhất được Newsweek đánh giá. Công cụ tổng hợp thăm dò FiveThirtyEight cho thấy bà Harris dẫn trước 1,2 điểm, với 48% cử tri tiềm năng ủng hộ bà so với 46,8% của ông Trump.

Nate Silver cũng đưa bà Harris lên dẫn đầu với 48,5% so với 47,4% của ông Trump, chênh lệch 1,1 điểm. Tờ New York Times đưa ra kết quả tương tự, trong đó và Harris đạt 49% so với 48% của ông Trump, giúp bà có lợi thế một điểm.

Tuy nhiên, số liệu trung bình của RealClearPolitics cho thấy ông Trump dẫn trước một chút, với 48,4% so với 48,1% của bà Harris, với lợi thế hẹp 0,3 điểm.

Dự đoán của Đại cử tri đoàn có lợi cho ông Trump, nhưng không đáng kể

Bà Harris có thể đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc, nhưng con đường của bà để đạt được 270 phiếu Đại cử tri đoàn cần thiết đã trở nên hẹp hơn. Giống như bà Hillary Clinton năm 2016, bà Harris có thể giành chiến thắng về số phiếu phổ thông nhưng vẫn thua Đại cử tri đoàn.

Tính đến thứ Hai, dự đoán của FiveThirtyEight cho thấy ông Donald Trump có 52% cơ hội giành chiến thắng tại Đại cử tri đoàn, trong khi bà Harris có 48%. Mô hình cập nhật phản ánh một số cuộc thăm dò gần đây có lợi cho ông Trump ở các tiểu bang dao động quan trọng như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

Dự báo của Đại cử tri đoàn của Nate Silver cũng ủng hộ ông Trump, cho thấy ông có 53,8% so với 48,8% của bà Harris. Cả hai dự báo đều tính đến các mô phỏng phân tích hành vi của cử tri và xu hướng theo từng tiểu bang.

Ông Trump vẫn có lợi thế nhỏ trong thị trường cá cược

Tỷ lệ cược vẫn nghiêng về Trump trên nhiều nền tảng cá cược cho phép đặt cược vào kết quả cuộc bầu cử. Công cụ theo dõi tỷ lệ cược bầu cử, tổng hợp dữ liệu từ năm thị trường lớn, hiện đưa ra dự đoán Trump có 54,6% cơ hội chiến thắng, trong khi bà Harris theo sau với 45%.

Trên Kalshi, một nền tảng được quản lý gần đây đã được tòa án cho phép tiếp tục chấp nhận cá cược bầu cử, ông Trump nắm giữ lợi thế 56% so với 44% của bà Harris, một sự thay đổi nhỏ về phía Trump kể từ khi các đường xu hướng hội tụ vào cuối tuần.

Polymarket, một nền tảng tiền điện tử không được quản lý được Trump và Elon Musk hỗ trợ, cho thấy xu hướng nghiêng về ông Trump nhiều hơn, với 58% cơ hội so với 42,2% của bà Harris—mặc dù con số này đã thu hẹp so với tỷ lệ chia rẽ 65-35 có lợi cho ông Trump vào thứ Năm tuần trước.

Thị trường tài chính phản ứng với sự thay đổi cuộc thăm dò của Iowa



Một cuộc thăm dò dư luận cuối tuần được đánh giá cao tại Iowa cho thấy bà Harris đánh bại ông Trump ở tiểu bang đỏ đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán khi mở cửa vào thứ Hai, gây ra sự biến động trên các chỉ số chính vào đêm trước cuộc bầu cử.

Dow, S&P 500 và Nasdaq đều giảm vào thứ Hai, trong khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi tăng vọt trong những tuần gần đây, cho thấy nhu cầu về nợ chính phủ dài hạn tăng. Điều đó có thể được coi là tín hiệu cho thấy các nhà giao dịch trái phiếu đang mong đợi chiến thắng của bà Harris, mặc dù có vô số yếu tố tác động đến bất kỳ động thái nào của thị trường chứng khoán hoặc trái phiếu khiến chúng trở thành những yếu tố dự đoán kém về kết quả bầu cử.

Theo dõi tất cả các thị trường trên TradingView

Chỉ số ICE BofA MOVE, đo lường sự biến động của thị trường trái phiếu, cũng đang tăng, phản ánh sự bất ổn gia tăng trong cuộc bầu cử. Chiến thắng của ông Trump sẽ ít gây sốc cho thị trường hơn so với năm 2016, khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt do hy vọng cắt giảm thuế và tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh lo ngại về nợ tiềm ẩn.

Theo lịch sử, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng bất kể đảng nào thắng cử tổng thống. Năm 2020, cổ phiếu tăng đều đặn sau Ngày bầu cử, mặc dù ông Trump từ chối thừa nhận thất bại.

Sự nhiệt tình của cử tri đạt đến tầm cao mới

Sự nhiệt tình của cử tri đã tăng vọt kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Biden ở vị trí dẫn đầu, tạo lợi thế cho đảng Dân chủ đang tìm kiếm sự tham gia đông đảo để đưa họ về đích. Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy 78% cử tri Dân chủ và cử tri thiên về Dân chủ cảm thấy "nhiệt tình hơn bình thường về việc bỏ phiếu" trong năm nay.

Ngoài ra, một cuộc thăm dò của Đại học Monmouth cho thấy sự nhiệt tình chung của cử tri là 68 %, với sự gia tăng mạnh mẽ trong số những người theo đảng Dân chủ (từ 46 % vào tháng 6 lên 85 % và những người độc lập (từ 34 % lên 53%), cũng báo hiệu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao có thể giúp nâng cao uy tín của bà Harris.

Tỷ lệ ủng hộ tương tự cho bà Harris và ông Trump

Tỷ lệ ủng hộ ròng của các ứng cử viên vẫn sát nút, nhưng hơi nghiêng về phía đảng Dân chủ. Các cuộc thăm dò trung bình của RealClearPolling cho thấy bà Harris có tỷ lệ ủng hộ ròng là -2,9%, với 46,9% cử tri đánh giá bà là có lợi thế và 49,8 % đánh giá bà là không có lợi. Ông Trump có tỷ lệ ủng hộ ròng là -6,8%, và 45,3% đánh giá ông là có lợi thế và 52,1% đánh giá ông là không có lợi thế.

Những thay đổi này, hầu như không thay đổi trong những tuần gần đây, nhấn mạnh những thách thức mà cả hai ứng cử viên phải đối mặt trong việc thu hút cử tri cực kỳ chia rẽ.

Hầu hết người Mỹ nhìn nhận đất nước đang đi sai hướng

Trong một trong những dấu hiệu cảnh báo lớn hơn đối với bà Harris, vì bà đại diện cho đảng cầm quyền, cảm nhận của cử tri về hướng đi của đất nước vẫn còn rất thấp. Theo RealClearPolling , 61,3% cử tri tin rằng đất nước đang đi sai hướng, trong khi chỉ có 28,4% cảm thấy đất nước đang đi đúng hướng—khoảng cách là 32,9 điểm.

Đáng chú ý, số liệu về đường đi đúng/đường đi sai gần như giống hệt nhau trong giai đoạn trước cuộc bầu cử năm 2016, khi ông Trump giành chiến thắng bất ngờ trước bà Hillary Clinton.

Kỷ lục bỏ phiếu sớm là 'Chọn cuộc phiêu lưu của riêng bạn'

Hơn 77 triệu người đã bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc qua thư. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao này khiến một số quan chức dự đoán rằng các điểm bỏ phiếu ở các tiểu bang chiến trường như Georgia có thể sẽ vắng vẻ bất thường vào Ngày bầu cử.

Một lý do cho sự gia tăng này là việc ông Trump khuyến khích bỏ phiếu sớm, một sự thay đổi so với năm 2020 khi ông thúc giục đảng Cộng hòa chỉ bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm kỷ lục ở các khu vực của đảng Cộng hòa cho thấy cử tri của ông đang làm theo lời kêu gọi của ông, mặc dù không phải tất cả các xu hướng bỏ phiếu sớm đều ủng hộ Trump.

Ví dụ, tại tiểu bang có khả năng trở thành điểm then chốt là Pennsylvania, phụ nữ đăng ký là đảng viên Dân chủ chiếm tỷ lệ bỏ phiếu sớm lớn nhất. Hơn nữa, đảng viên Dân chủ có xu hướng bỏ phiếu sớm hoặc qua thư nhiều hơn trong chu kỳ trước vì cử tri theo chủ nghĩa tự do có xu hướng ý thức hơn về đại dịch. Một số nhà phân tích cho biết họ thấy nhiều cử tri của bà Harris hơn sẽ đi bỏ phiếu vào Ngày bầu cử năm nay do đó có thể làm lệch hướng xu hướng bỏ phiếu sớm.