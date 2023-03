Cập nhật kết quả U20 Việt Nam vs U20 Iran, Cập nhật kết quả U20 Australia vs U20 Qatar Cập nhật kết quả U20 Việt Nam vs U20 Iran (2-1): Chia tay nuối tiếc

Thể lực giảm sút ở những phút cuối đã khiến U20 Việt Nam không thể có thêm bàn thắng nào, thậm chí còn thủng lưới thêm 2 bàn và thua chung cuộc 1-3, đành chia tay VCK U20 châu Á 2023 một cách đầy nuối tiếc.

Bình luận 0