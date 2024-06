Cập nhật lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2024-2025 hôm nay, nhiều nơi có điểm sớm hơn dự kiến

Tính đến ngày 17/6, hàng chục địa phương đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2024 như An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Cần Thơ, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Kon Tum, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Long An, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ… Trong số này, nhiều tỉnh thành công bố điểm thi sớm hơn dự kiến như Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hải Phòng, Cần Thơ…

Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là 3 thành phố lớn công bố điểm thi vào lớp 10 khá muộn. Trong khi TP.HCM và Đà Nẵng dự kiến công bố điểm thi trước hoặc trong ngày 20/6 thì Hà Nội chậm nhất 2/7 mới công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2024. Ảnh: Gia Khiêm



Hôm nay (17/6), Quảng Bình là tỉnh có lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2024-2025, thí sinh có thể bắt đầu tra cứu từ 8h.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2024 ở Quảng Bình bằng các cách sau:

Cách 1. Sử dụng số báo danh dự thi để tra cứu trên hệ thống phần mềm đặt tại địa chỉ http://qlhs.phongktkdqb.edu.vn/frmTracuudiemtuyensinhTHPT.

Cách 2. Sử dụng tài khoản, mật khẩu đã được trường THCS cấp để tra cứu trên hệ thống phần mềm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến http://tuyensinh.quangbinh.edu.vn.

Hoặc gọi tổng đài 1080 để tra cứu điểm thi THPT vào lớp 10 năm 2024.

Bước 1: Bấm gọi theo cú pháp: Mã-vùng-tỉnh Quảng Bình + 1080.

Bước 2: Thực hiện theo hướng dẫn để tra cứu điểm.

Thời gian phúc khảo bài thi lớp 10 từ ngày 17/6 đến 17 giờ ngày 19/6/2024 (thí sinh đăng ký tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh nộp đơn tại trường mà thí sinh dự thi).

