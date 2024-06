An Giang: Đã tìm thấy nữ sinh mất tích sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 An Giang: Đã tìm thấy nữ sinh mất tích sau kỳ thi vào lớp 10

Nữ sinh ở TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang mất tích sau kỳ thi lớp 10 đã được Công an tỉnh An Giang tìm thấy và bàn giao cho gia đình.