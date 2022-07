Cập nhật mới nhất điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022: Có tỉnh tăng mạnh điểm số

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Hà Tĩnh

Sở GDĐT Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc công bố điểm sàn, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường công lập năm học 2022 - 2023.

Theo báo Hà Tĩnh, năm nay, mức điểm chuẩn vào các trường THPT công lập tại Hà Tĩnh tăng hơn so với năm trước. Mức điểm chuẩn ở các trường dao động từ 22 - 37,5 điểm, chênh lệch giữa trường cao nhất và trường thấp nhất là 15,5 điểm.

Các thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 2022-2023. Ảnh: BHT

Điểm trúng tuyển các trường THPT công lập không chuyên gồm: tổng điểm của 3 môn thi Toán (hệ số 2) , Ngữ Văn (hệ số 2), Tiếng Anh (hệ số 1) và điểm ưu tiên.

Theo đó, toàn tỉnh có 6 trường THPT không chuyên có điểm chuẩn từ 30 trở lên gồm: THPT Phan Đình Phùng (thành phố Hà Tĩnh); THPT Nghèn (Can Lộc); THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh); THPT Hồng Lĩnh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Phú (Đức Thọ). Trong đó, trường có điểm chuẩn đầu vào cao nhất là THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) với 37,5 điểm (tăng 4,5 điểm so với năm học trước). Được biết, so với năm 2021, trung bình điểm chuẩn các trường tăng từ 3 - 7 điểm, có trường tăng trên 11 điểm.

Để biết rõ điểm thi của mình, thí sinh tra cứu tại địa chỉ: http://hatinh.edu.vn/khao-thi/thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-thpt/tra-cuu-diem-thi-vao-lop-10-thpt

Cách tra cứu điểm thi như sau: Thí sinh nhập SBD (nhập đủ 6 ký tự), nhập mã bảo mật, sau đó bấm "Tìm kiếm"

- Tổng điểm xét tuyển vào trường THPT không chuyên = (điểm Ngữ văn + điểm Toán) x 2 + điểm Tiếng Anh + điểm ưu tiên

- Tổng điểm xét tuyển vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh = điểm Ngữ văn + điểm Tiếng Anh + điểm Toán + điểm môn chuyên x 3

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Sóc Trăng

Ngày 25/6, hơn 12.700 thí sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023.

Theo báo Sóc Trăng, năm học 2022 - 2023, tỉnh Sóc Trăng sẽ tuyển 12.755 học sinh vào lớp 10 các trường công lập, trong đó, Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai là 345 chỉ tiêu; các trường THPT dân tộc nội trú 350 chỉ tiêu; các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học là 12.060 chỉ tiêu. Theo đó, Trường THPT Thành phố Sóc Trăng (TP. Sóc Trăng) có số chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất với 650 học sinh, trường có chỉ tiêu tuyển sinh thấp nhất là Trường THPT & THCS Long Hưng (huyện Mỹ Tú) với 120 học sinh.

Tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, các trường dân tộc nội trú và các trường có cấp THPT trong tỉnh phải thi chung 3 môn: ngữ văn (hình thức tự luận), toán (hình thức tự luận) và tiếng Anh (kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm). Nội dung thi trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là lớp 9. Riêng đối với thí sinh thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai phải thi thêm môn chuyên theo hình thức tự luận.

Ngay sau khi có thông báo, thí sinh tra cứu điểm thi vào lớp 10 ở Sóc Trăng tại link: http://tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn/user/login/otp

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Trà Vinh

Theo Sở GDĐT Trà Vinh, ngày 22/6, trên 5.200 em học sinh THCS đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 do Sở GDĐT tỉnh tổ chức. Thí sinh trả qua 3 bài thi bắt buộc là Ngữ Văn, Tiếng Anh và Toán. Sau đó các thí sinh sẽ tiếp tục với các môn chuyên.

Trước đó Sở GDĐT Trà Vinh đã đề nghị các Trường thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT đảm bảo công bằng, 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng đi học đều được dự tuyển vào các trường THPT.

Sau khi có kết quả thi, Sở GDĐT công bố điểm chuẩn của từng trường, các trường sẽ căn cứ vào điểm chuẩn và kết quả thi, tuyển 75 - 80% học sinh vào học hệ giáo dục phổ thông, số còn lại sẽ học hệ giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Riêng Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trường Thực hành sư phạm, các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tuyển đủ chỉ tiêu đăng ký. Các trường THPT còn lại không tổ chức thi tuyển sẽ thực hiện xét tuyển 100% số học sinh đăng ký dự tuyển vào học hệ giáo dục phổ thông.

Hiện tại, Sở GDĐT Trà Vinh chưa công bố điểm thi vào lớp 10. Ngay sau khi công bố, thí sinh có thể tra cứu TẠI ĐÂY

Điểm thi vào lớp 10 năm 2022 ở Thái Bình

Sở GDĐT Thái Bình công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập đợt 1 năm học 2022 - 2023.

Thí sinh tra cứu điểm thi vao lớp 10 năm 2022 ở Thái Bìn theo 2 link: https://thaibinh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi hoặc http://thaibinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem

Theo đó, Trường THPT Lê Quý Đôn có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất với 35 điểm, tiếp đến là các trường: THPT Phụ Dực (34,8 điểm), THPT Bắc Đông Quan (34,3 điểm), THPT Nguyễn Trãi (34,3 điểm), THPT Tây Tiền Hải (32,9 điểm)… Trường có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 thấp nhất là Trường THPT Phạm Quang Thẩm (21,2 điểm). Như vậy, trong đợt 1, toàn tỉnh có 14.060 thí sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.

Về điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Bình, các lớp chuyên có điểm chuẩn như sau: Ngữ văn (40,4 điểm), Toán (34,5 điểm), Tiếng Anh (37,9 điểm), Lịch sử (36,2 điểm), Địa lý (38,75 điểm), Vật lý (34,85 điểm), Hóa học (40,36 điểm), Sinh (38,1 điểm), Tin học (34,15 điểm) và lớp không chuyên (31,4 điểm). Có 476 thí sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Với điểm chuẩn trên, toàn tỉnh sẽ dành 1.555 chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 vào các trường THPT công lập.

