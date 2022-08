Cập nhật ngày 14/8: Thêm 3 tỉnh thông báo lịch tựu trường, khai giảng năm 2022

Học sinh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Điện Biên sẽ tựu trường sớm nhất ngày 1/9 (riêng lớp 1 tựu trường ngày 29/8).

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 7h30 phút ngày thứ Hai, 5/9.

Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lịch tựu trường của học sinh mầm non là ngày 31/8, các bậc tiểu học, THCS, THPT, GDTX là ngày 22/8.

Long An

Năm học 2022-2023, trẻ mầm non, học sinh phổ thông của Long An sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22/8.