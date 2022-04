Cặp vợ chồng 9X làm giả hàng trăm nghìn giấy khám sức khỏe Covid-19

Ngày 9/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của Công an tỉnh vừa đấu tranh làm rõ đường dây làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe và giấy xét nghiệm âm tính Covid-19.

Qua tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, do biết nhu cầu người lao động xin việc vào các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngại đến các trung tâm y tế, bệnh viện để khám sức khỏe sợ lây nhiễm dịch Covid-19 nên hai vợ chồng N.T.H (SN 1996) và N.T.B (SN 1997), cùng trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô đã nảy sinh ý định làm giả giấy khám sức khỏe bán kiếm lời. Cơ quan An ninh điều tra lấy lời khai của N.T.B Từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 3/2022, hai vợ chồng N.T.H đã đặt mua qua mạng dấu tròn của các bệnh viện, trung tâm y tế rồi sau đó làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe đề tên nơi cấp như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên; Trung tâm y tế huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc… bán cho nhiều người ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thu lời bất chính. Khám xét khẩn cấp nhà của vợ chồng N.T.H và N.T.B, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thu giữ nhiều dấu đỏ giả của cơ quan, tổ chức có liên quan; hàng trăm phôi giấy khám sức khỏe chưa điền thông tin của người khám bệnh đã được vợ chồng N.T.H ký sẵn và đóng dấu giả của bệnh viện. Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng làm rõ, Đ.X.T (SN 2000), ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang chuyên tuyển dụng người lao động vào các công ty, doanh nghiệp làm việc. Đ.X.T không chỉ mua giấy khám sức khỏe giả của vợ chồng N.T.H để bán kiếm lời, còn làm giả nhiều phiếu xét nghiệm âm tính COVID-19 bán cho các công nhân có nhu cầu. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế sẽ xây dựng kịch bản với biến chủng mới lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn 09/04/2022 15:23

