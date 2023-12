Cặp vợ chồng cùng con rể thành lập đường dây cho vay nặng lãi tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Ngày 19/12, Công an TP.Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi do 3 người trong một gia đình tổ chức. Đường dây này do một cặp vợ chồng cùng con rể thành lập, cho vay trên địa bàn TP.Bảo Lộc với số tiền lên đến 5 tỷ đồng.

Cụ thể, qua công tác nắm địa bàn, Công an TP.Bảo Lộc đã phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Các đối tượng cầm đầu đường dây gồm Hầu Hoàng Thành (48 tuổi), Nguyễn Thị Bích Chi (48 tuổi, vợ Thành) và Nguyễn Chí Hào (con rể Thành và Chi, cùng ngụ tại xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc).

3 đối tượng Thành, Chi, Hào từ trái qua bị Công an TP.Bảo Lộc bắt giữ khẩn cấp vì "thành lập" đường dây cho vay nặng lãi.

Tiến hành trinh sát, ngày 15/12, khi Hầu Hoàng Thành đang gặp người cho vay để thu tiền lãi thì bị lực lượng chức năng mật phục bắt qua tang. Sau đó, Công an TP.Bảo Lộc đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Qua các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến nay, vợ chồng Thành, Chi đã cho nhiều người trên địa bàn TP.Bảo Lộc vay tổng tiền khoảng 5 tỷ đồng với lãi suất cao gấp từ 5,48 đến 36,5 lần so với mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Công an TP. Bảo Lộc đã khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng trên và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Đối với Nguyễn Chí Hào, từ năm 2022 đến nay đã cho nhiều người trên địa bàn TP.Bảo Lộc vay tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng, với lãi suất cao gấp 9,13 lần lãi suất được quy định trong Bộ luật dân sự.

Đến nay, Công an TP.Bảo Lộc đã ra lệnh bắt giữ người khẩn cấp đối với các đối tượng Hầu Hoàng Thành, Nguyễn Thị Bích Chi và Nguyễn Chí Hào để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.