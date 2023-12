Vụ một bác sĩ nghi trục lợi bảo hiểm y tế ở Lâm Đồng: Bắt tạm giam 2 người

Liên quan đến vụ việc một bác sĩ nghi trục lợi bảo hiểm y tế ở Lâm Đồng gần 900 triệu đồng mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Xác minh một bác sĩ nghi trục lợi bảo hiểm y tế ở Lâm Đồng gần 900 triệu đồng, ngày 17/12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh viện đã phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bắt giữ 2 bác sĩ đang làm việc tại đơn vị này.

Khoa Khám bệnh cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nơi bác sĩ nghi trục lợi bảo hiểm y tế ở Lâm Đồng L.V.N đang làm việc.

Cụ thể, chiều 16/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (thời hạn 4 tháng) đối với 2 nhân viên của bệnh viện là L.V.N (sinh năm 1990, trú tại 35/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP.Đà Lạt, nguyên bác sĩ chuyên khoa 1, Khoa Khám bệnh cấp cứu) và H.Đ.T (sinh năm 1987, trú tại 56 Vạn Thành, phường 5, TP.Đà Lạt, nguyên nhân viên Khoa Dược).

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, trong năm 2023, bác sĩ L.V.N được bệnh nhân nhờ làm thủ tục trước rồi lên khám bệnh sau. Sau khi có tên người bệnh, bác sĩ L.V.N đã nhờ một số điều dưỡng cùng khoa tiếp nhận bệnh nhân vào phòng khám. Tuy nhiên, một số trường hợp không đến bệnh viện nhưng bác sĩ L.V.N đã đăng ký làm thủ tục, nhận thuốc giúp và mang về cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ việc bác sĩ nghi trục lợi bảo hiểm y tế ở Lâm Đồng.

Trong số đó, bác sĩ L.V.N đã kê chưa đúng quy định liên quan đến bệnh nhân T.T.C (sinh năm 1959, mã bảo hiểm y tế GD46868xxx). Các đơn thuốc cho bệnh nhân trên được bác sĩ L.V.N kê cách nhau chỉ vài ngày (2 đơn thuốc đều được kê để sử dụng trong 1 tháng và có thuốc giống nhau).

Đặc biệt, bác sĩ L.V.N còn kê đơn thuốc điều trị bệnh tiểu đường cho bệnh nhân chưa hề có lịch sử khám và điều trị bệnh tiểu đường, kê thuốc Insulin nền chích dưới da với liều lượng vượt quá quy định chuyên môn.

Vì nhiều sai phạm trên mà Phòng Giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 9 tháng đầu năm của 19 trường hợp đã được xác minh với số tiền hơn 357 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng tạm thời chưa thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với 34 trường hợp khác với số tiền hơn 527 triệu đồng để xác minh, làm rõ.

Được biết, hai bị can trên bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bị can L.V.N được xác định là đối tượng chính trong vụ án, còn bị can H.Đ.T là vai trò đồng phạm, giúp sức.