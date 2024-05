Cặp vợ chồng mới cưới tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Xót xa người vợ đang mang thai

Ngày 25/5, vụ cháy nhà trọ xảy ra tại ngõ 119 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn đang được điều tra nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ danh tính, thông tin năm sinh và quê quán của 11/14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy; 3 nạn nhân còn lại đang chờ xét nghiệm ADN để phân biệt.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Người thân nạn nhân đau đớn gào khóc tại khu vực nhà lạnh sau khi nhận dạng thi thể ở Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 ngày 24/5. Ảnh: Gia Khiêm

Theo lãnh đạo UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương), trên địa bàn huyện có 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy trên. Danh tính các nạn nhân là anh V.V.D. (SN 1998, trú tại thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ) và vợ anh D. là chị N.T.T.H. (SN 2001, quê quán tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Thông tin chính quyền địa phương cung cấp, anh D. và chị H. mới kết hôn hồi tháng 3/2024. Sau đó, hai người lên Hà Nội thuê nhà trọ tại nơi xảy ra vụ cháy để sinh sống và làm việc.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Toàn cảnh khu vực ngôi nhà nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: Lê Đạt

Về gia cảnh, lãnh đạo xã Quang Khải cho biết, nạn nhân có gia cảnh rất khó khăn, bố anh D. là ông V.V.Đ. (SN 1971) làm nông nghiệp còn mẹ là bà T.T.T. (SN 1975) đi làm công nhân thời vụ tại Công ty Môi trường Hải Dương.

Dưới anh D. còn có 1 em gái đang học đại học. Bố mẹ anh D. hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng chị gái bị khuyết tật nặng.

Lãnh đạo xã thông tin, chiều ngày 24/5, thi thể hai vợ chồng anh D. đã được người thân đưa về quê để an táng. Đáng nói, thời điểm gặp nạn, vợ anh D. đang mang thai tháng thứ 3.

Bà Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, cho biết, khi nắm được thông tin về vụ việc, UBND huyện Tứ Kỳ và các hội, đoàn thể huyện, xã Quang Khải đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông V.V.Đ.

Đau thương đám tang một trong số những nạn nhân tử vong trong hoả hoạn. Ảnh: Lê Đạt

Đoàn thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với nỗi mất mát to lớn của gia đình, động viên gia đình nén nỗi đau, ổn định tâm lý, lo chu toàn tang lễ cho các nạn nhân.

UBND huyện Tứ Kỳ đã hỗ trợ đột xuất cho gia đình ông Đ. số tiền 19 triệu đồng; UBND xã Quang Khải hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng. Các tổ chức, đoàn thể, cá nhân... cũng hỗ trợ, động viên gia đình.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng ngày 24/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Thành phố đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua tìm kiếm, ban đầu các lực lượng xác định 14 người đã tử vong. Đến 1 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.