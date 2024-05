Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: "Ngày trở về" mang theo nỗi đau tột cùng người thân hai cô gái trẻ

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng ngày 24/5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98 (ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Thành phố Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua tìm kiếm, ban đầu các lực lượng xác định 14 người đã tử vong. Đến 1 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đến cuối giờ chiều ngày 24/5, đã có 11/14 nạn nhân tử vong xác định được danh tính. Đối với 3 trường hợp còn lại, lực lượng chức năng đang tiến hành xác nhận ADN để xác minh danh tính.