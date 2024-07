Trong thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ; Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm trong mùa khô năm 2023 - 2024, đã cất bốc được 88 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trong nước (có 4 hài cốt đã xác định được thông tin và được tổ chức lễ truy điệu tại quê nhà).

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Lễ cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước. Ảnh: VĐ

Để tìm được các hài cốt liệt sĩ nêu trên, cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Đội K93 đã đào hàng ngàn vị trí và hàng chục ngàn mét khối đất, đá; với quyết tâm vì đồng đội thân yêu. Bên cạnh đó, được sự giúp đỡ của chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia cũng như bà con nhân dân trong nước; cán bộ, chiến sĩ Đội K90 và Đội K93 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ cải táng, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang cho biết, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, xúc động chia sẻ: “Chiến tranh đã đi qua, nhưng nỗi đau, sự mất mát vẫn còn trong trái tim mỗi con người Việt Nam ta; đó là, các liệt sĩ hy sinh ở các chiến trường trong và ngoài nước vẫn chưa được quy tập đầy đủ về các nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt của các liệt sĩ vẫn còn phải nằm lại trong rừng sâu, ở đâu đó dưới lòng đất trên mọi miền Tổ quốc và nước bạn. Đó là nỗi đau, sự trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”.





88 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Ảnh: VĐ

Tổ quốc và nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng sẽ mãi mãi biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để giành lấy độc lập cho dân tộc, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

“Vĩnh biệt 88 đồng chí, đồng đội thân yêu. Hài cốt của các anh mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại nghĩa trang này; trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng chí, đồng bào và cầu cho linh hồn các anh bình an trong cõi vĩnh hằng để những người thân yêu được an lòng. Dù chưa xác định được danh tính, quê hương các liệt sĩ; song Đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện thay mặt nhân dân cả nước và gia đình các liệt sĩ sẽ chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các anh như chính người thân yêu ruột thịt của mình...” – ông Lê Văn Phước khẳng định.