Cắt thưởng Tết của nhân viên vì không like, share bài livestream của giám đốc có nhân văn?

Cắt thưởng Tết của nhân viên vì không like, share bài livestream của giám đốc?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin một công ty ở Bạc Liêu đưa ra thông báo trong các buổi livestream của giám đốc, toàn bộ nhân viên phải like, share bài. Người nào like nhiều thì được thưởng nhiều, nếu không like thì sẽ bị cắt thưởng cuối năm.

Thưởng Tết luôn là điều mà nhiều người lao động mong ngóng. Ảnh minh hoạ

Trước thông tin trên, đại diện công ty xác nhận có việc thông báo như trên và đây chỉ là nội dung chỉ đạo trong nhóm làm việc nội bộ của Tổng giám đốc chứ không ban hành văn bản thực hiện.

Theo công ty, nội dung này chỉ mang tính chất răn đe vì trong quá trình làm việc, một số ít nhân viên không chấp hành nhiệm vụ cấp trên giao cho, nhất là công ty đang áp dụng mạnh mẽ vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Công ty này cũng cho rằng, nội dung chỉ đạo với mục đích kích thích và thay đổi tinh thần làm việc của nhân viên để đóng góp tích cực hơn vì sự phát triển công ty. Đến thời điểm này, công ty không trừ thưởng Tết và các khoản khác đối với bất kỳ người lao động nào vì không like, không share trong các cuộc livestream, video của giám đốc công ty.

Xét về về mặt tình và lý đều không ổn

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, nếu xét về mặt ứng xử như vậy cả về tình và lý đều không ổn.

"Có một số việc chẳng liên quan gì thì không thể nào lấy lý do đó mà cắt thưởng Tết của nhân viên, theo luật cũng không đúng. Thứ 2, tôi cũng nghĩ việc làm này mang tính chất hơi bị cưỡng ép", ông Nam thông tin.

PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC

Ông Nam cho rằng, nếu một số bài viết định hướng cho sự phát triển của công ty hay mang tính chất cụ thể nào đó thì đề nghị mọi người cùng tham gia và thể hiện ý kiến cá nhân ở trên mạng xã hội. Việc làm này có thể xem là mục đích chính đáng.

"Nếu bài mang tính chất cá nhân mang tiếng PR cho thương hiệu cá nhân thôi chỉ nên kêu gọi chứ không nên trở thành tiêu chí bắt buộc. Điều này cũng đang chứng tỏ bản thân việc Marketing, xây dựng thương hiệu cá nhân, tương tác với mọi người trên không gian mạng đang điểm khởi đầu, có khá nhiều lỗ hổng, chưa có quy định cụ thể. Nếu xác định tiêu chí cắt thưởng Tết thật thì công ty đang vi phạm quy định có thể xử lý.

Ví dụ chỉ nói vậy thôi nhằm tạo áp lực cho mọi người vào like, share bài để xây dựng thương hiệu cá nhân ấy thì thể hiện về mặt tình cảm, câu chuyện tạo dư luận không tốt trong đơn vị, doanh nghiệp thì điều đó dễ dàng là con dao 2 lưỡi, ảnh hưởng đến chính cá nhân người giám đốc đó. Bên cạnh đó, có thể tạo dư luận không tốt như vậy bản thân thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng", PGS.TS Trần Thành Nam bày tỏ quan điểm.

Ông Nam cho hay, thực tế năm vừa qua cũng là năm phục hồi sau đại dịch Covid-19, yếu tố kinh tế cũng là một trong những yếu tố bị ảnh hưởng khá nhiều lên đời sống cộng đồng. Vì vậy cách ứng xử thế nào phải đảm bảo được sự cân bằng, hài hoà ngay cả Tết cũng cần có sự chăm lo cho đội ngũ nhân viên ngay bản thân doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chăm lo đời sống nhân viên không tốt, sau đợt Tết khi công việc quay trở lại họ sẽ không mặn mà nữa.

"Có nơi vì tình hình kinh tế của doanh nghiệp mà họ cho nhân viên nghỉ việc trước Tết để khỏi thưởng thì đó cũng là điểm không nhân văn. Thứ 2 với hành động theo kiểu gây phản cảm như thế này khi bắt like, share bài trong khi một năm mọi người cũng đã vất vả thì có thể sau Tết với quy định luật định mang tính vì con người thì họ có thể không quay trở lại với ông chủ, công ty ấy.

Như vậy, có thể gây ra làn sóng nghỉ việc sau Tết và các cơ quan rất khó để tuyển được nhân sự bù lại được cho sản xuất. Chính vì thế, doanh nghiệp phải đưa lên bàn cân để cân nhắc rủi ro trước khi ứng xử", ông Nam nói thêm.