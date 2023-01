Bị cắt thưởng Tết vì không like, share bài của giám đốc?

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trúc Anh (trụ sở tại TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bắt buộc toàn bộ nhân viên phải like, share bài trong các buổi livestream của giám đốc. Người nào like nhiều thì được thưởng nhiều, nếu không like thì sẽ bị cắt thưởng cuối năm.

Công ty Trúc Anh xác nhận chưa trừ thưởng nhân viên nào (Ảnh minh họa: HH).

Ngày 17/1, Công ty Trúc Anh có thông tin xác nhận có việc thông báo như trên và đây chỉ là nội dung chỉ đạo trong nhóm làm việc nội bộ của Tổng giám đốc chứ không ban hành văn bản thực hiện.

Theo công ty, nội dung này chỉ mang tính chất răn đe vì trong quá trình làm việc, một số ít nhân viên không chấp hành nhiệm vụ cấp trên giao cho, nhất là công ty đang áp dụng mạnh mẽ vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Công ty Trúc Anh cũng cho rằng, nội dung chỉ đạo với mục đích kích thích và thay đổi tinh thần làm việc của nhân viên để đóng góp tích cực hơn vì sự phát triển công ty.

Đến thời điểm này, công ty không trừ thưởng Tết và các khoản khác đối với bất kỳ người lao động nào vì không like, không share trong các cuộc livestream, video của giám đốc công ty.

Trước đó, khi nhận được thông tin phản ánh nói trên của báo chí, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã giao cho bộ phận chuyên môn xác minh, làm rõ.