Cậu bé 10 tuổi hát hit của Celine Dion khiến dàn giám khảo America's Got Talent 'choáng váng'

Với bản cover xuất sắc "All By Myself" của Celine Dion, cậu bé Peter Rosalita đã nhận được bốn sự đồng ý của ban giám khảo và tiến thẳng vào vòng trong chương trình tìm kiếm tài năng America's Got Talent 2021.

