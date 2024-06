Bộ phim truyền hình Trung Quốc "Câu chuyện hoa hồng" của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi đang "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ, phá vỡ mọi kỷ lục về lượt xem trực tuyến chỉ sau 48 giờ phát hành. Tuy nhiên, thành công của bộ phim không chỉ đến từ sức hút của dàn diễn viên ngôi sao, mà còn bởi những tranh luận trái chiều xoay quanh vấn đề nữ quyền mà tác phẩm mang lại.



Nhân vật Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi thể hiện trong "Câu chuyện hoa hồng" bị cho là quá hoàn hảo. Ảnh trong phim.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư, "Câu chuyện hoa hồng" kể về hành trình của Hoàng Diệc Mai, một cô gái trẻ xinh đẹp đến từ Bắc Kinh, trên con đường xây dựng sự nghiệp và trải qua nhiều mối tình đầy sóng gió. Bộ phim được ca ngợi vì đã mang đến một hình ảnh nữ giới hiện đại, độc lập, dám lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Nhân vật Hoàng Diệc Mai có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, sẵn sàng chia tay những người đàn ông không cùng chí hướng, khác xa với những hình tượng "bánh bèo" thường thấy trong các bộ phim thần tượng.

"Câu chuyện hoa hồng" của Lưu Diệc Phi bị chê phi thực tế

Lưu Diệc Phi trong vai Hoàng Diệc Mai (phải) trong phim "Câu chuyện hoa hồng". Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, "Câu chuyện hoa hồng" cũng nhận về không ít chỉ trích. Nhiều khán giả cho rằng, nhân vật Hoàng Diệc Mai quá hoàn hảo, giống như một "Mary Sue - Nhân vật nữ chính không tì vết trong văn học" với vẻ đẹp, tài năng và sự may mắn phi thực tế. Một số người còn nhận xét rằng, câu chuyện của cô quá xa vời so với cuộc sống thực, đặc biệt là khi nhân vật này xuất thân từ một gia đình giàu có, trí thức. Câu thoại của Hoàng Diệc Mai trong một buổi phỏng vấn xin việc: "Tôi có thể tiếp tục học lên cao, nhưng tôi muốn thử sức với công việc để thoát khỏi vùng an toàn" đã gây ra nhiều tranh cãi. Đối với những người trẻ đang chật vật tìm việc làm, câu nói này có vẻ như không thực tế và thiếu sự đồng cảm.

Bên cạnh đó, bộ phim còn bị chê bai vì cẩu thả trong đầu tư về bối cảnh và đạo cụ. Một khán giả bình luận: "Câu chuyện bắt đầu vào đầu những năm 2000, nhưng trang phục, trang điểm và đạo cụ đều giống như hiện tại, không có chút cảm giác về thời đại nào cả".

Trên Weibo, nhiều người nhận xét mạch phim quá nhanh, biên kịch muốn xây dựng hình tượng phụ nữ tự do nhưng chưa khéo. Nhiều khán giả để lại bình luận trên diễn đàn phim: "Bối cảnh là đầu thập niên 2000, Quốc Đống là mối tình đầu của Diệc Mai - lúc đó 22 tuổi. Chưa hẹn hò lần nào đã quan hệ với nhau, thực tế có như vậy không? Tôi nghĩ tình tiết này ảnh hưởng xấu đến quan niệm của phụ nữ trẻ"; "Hành động của Diệc Mai giống của người phụ nữ ngoài 30 tuổi hơn là cô gái mới tốt nghiệp đại học".

Mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận bộ phim "Câu chuyện hoa hồng" đã tạo nên một làn sóng tranh luận sôi nổi về nữ quyền trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Bộ phim đã thành công trong việc khắc họa một hình tượng người phụ nữ hiện đại, độc lập, có tham vọng và dám theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, cách xây dựng nhân vật quá hoàn hảo và thiếu thực tế cũng là một điểm trừ lớn của tác phẩm.

Ra mắt vào ngày 8/6, "Câu chuyện hoa hồng" nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng video Trung Quốc, thống trị các bảng xếp hạng về lượt xem, bình luận và chia sẻ theo thống kê của Maoyan. Sức hút của bộ phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Weibo, nơi nhiều từ khóa liên quan đến tác phẩm liên tục lọt top trending.

Cảnh Diệc Mai, Quốc Đống lần đầu hẹn hò trong phim "Câu chuyện hoa hồng". Ảnh: QQ

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn mỹ nhân "vạn người mê" Hoàng Diệc Mai. Theo QQ, người đẹp đã tích cực giảm cân để phù hợp với hình tượng nhân vật. Sự trở lại màn ảnh nhỏ lần này của Lưu Diệc Phi được khán giả đặc biệt mong đợi, nhất là sau thành công của các dự án truyền hình chất lượng gần đây như "Mộng hoa lục" và "Đi đến nơi có gió".

"Câu chuyện hoa hồng" là một ví dụ điển hình cho thấy việc xây dựng hình tượng nữ giới trên màn ảnh vẫn còn nhiều khó khăn. Làm sao để tạo ra những nhân vật nữ vừa mạnh mẽ, độc lập, vừa gần gũi, chân thực vẫn là một bài toán khó đối với các nhà làm phim. Tuy nhiên, những tranh luận xung quanh bộ phim này cũng cho thấy khán giả ngày càng quan tâm và có những yêu cầu cao hơn đối với cách thể hiện nữ giới trên màn ảnh. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của điện ảnh và truyền hình, cũng như cho sự tiến bộ của nữ quyền trong xã hội.