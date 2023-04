"Câu chuyện tháng 4" của 4 họa sĩ chọn Sài Gòn làm chốn lập nghiệp

"Sống" của Hồ Hưng

Từ ngày 21/4 đến 21/5, tại J Art Space (30 đường số 10, Thảo Điền, TP.Thủ Đức) diễn ra triển lãm "Câu chuyện tháng 4" của Bùi Tiến Tuấn, Mạc Hoàng Thượng, Hồ Hưng và Đinh Văn Sơn.

"Rừng người" - Mạc Hoàng Thượng

"Chuyện ba kể" - Đinh Văn Sơn

"Gái lười mèo lười" - Bùi Tiến Tuấn

Triển lãm Câu chuyện tháng 4 do J Art Space tổ chức là một chọn lựa khá thú vị, với 4 nam họa sĩ đã tìm được lối đi cho riêng mình, cùng chọn Sài Gòn làm chốn lập nghiệp. Bùi Tiến Tuấn đến từ Hội An (sinh năm 1971), Mạc Hoàng Thượng từ Bắc Kạn (1976), Hồ Hưng từ Nghệ An (1980), Đinh Văn Sơn từ Nam Định (1983).

Họ mang lại những câu chuyện đậm chất của riêng mình. Nếu như Bùi Tiến Tuấn đậm chất phố hội, phù phiếm trong các tranh thiếu nữ thị thành thì Mạc Hoàng Thượng lại đượm chất bàng bạc, hùng vĩ của phong cảnh vùng Đông Bắc. Bên cạnh đó là chất huyền ảo, sự bay bổng thiên thần trong tranh của Đinh Văn Sơn, hay sự mộc mạc và lãng mạn đời thường trong tranh của Hồ Hưng.

"Thương hồ nghỉ Tết" - Hồ Hưng

"Phố xa" - Mạc Hoàng Thượng

"Gia đình" - Đinh Văn Sơn

"Chuyện của tuổi thần tiên" - Bùi Tiến Tuấn

Về chất liệu, Bùi Tiến Tuấn ghi dấu ấn với tranh lụa tân kỳ, Hồ Hưng chơi tranh màu nước kỹ thuật rất cao, có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến không ít họa sĩ vẽ màu nước khác của Việt Nam. Còn Đinh Văn Sơn thỏa chí sáng tạo với tranh sơn mài, Mạc Hoàng Thượng sử dụng vật liệu tổng hợp nhằm tạo chiều sâu về thị giác.

4 họa sĩ: Bùi Tiến Tuấn, Mạc Hoàng Thượng, Hồ Hưng và Đinh Văn Sơn

Về mặt tổng thể, Câu chuyện tháng 4 giống như một lát cắt của đời người: thanh xuân, phong thổ, đời sống gia đình, khung cảnh đời thường của hạnh phúc. Một đất nước đang phát triển, đang giao thoa giữa thiên nhiên và đô thị, đều được nhìn thấy qua câu chuyện sáng tác tưởng chừng riêng tư của 4 họa sĩ.

Còn vì sao họ chọn J Art Space? J Art Space ra đời với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển cho nền văn hóa nghệ thuật nói chung và các nghệ sĩ Việt Nam nói riêng cùng mong muốn kết nối nghệ sĩ, nhà sưu tập và công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước.