Cầu thủ Than Quảng Ninh đình công, V.League bỗng nhiên "nổi sóng"

Than Quảng Ninh đòi tiền lương, thưởng

Trao đổi với Dân Việt hồi giữa tháng 3 sau trận thắng CB TP.HCM 2-0 ở vòng 3 V.League 2021, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hải Huy cho biết anh và các đồng đội đã bị nợ lương, thưởng 6-7 tháng qua.

Tuy nhiên, do anh em cầu thủ Than Quảng Ninh phần lớn đều đã thi đấu cùng nhau nhiều năm, hiểu và tin lãnh đạo đội bóng nên vẫn nỗ lực thi đấu đạt kết quả tốt.

Nguyễn Hải Huy cùng Than Quảng Ninh đã thắng B.Bình Dương 1-0 ở vòng 7 V.League 2021.

Cụ thể, sau trận thua SLNA 0-1 ở vòng 4, Than Quảng Ninh đã trải qua chuỗi 4 trận toàn thắng từ vòng 5 đến vòng 8: thắng Đông Á Thanh Hóa 2-0, thắng Hải Phòng 2-0, thắng B.Bình Dương 1-0, thắng Sài Gòn FC 1-0.

Kết quả đó giúp Than Quảng Ninh (18 điểm) gây áp lực lớn cho đội đầu bảng HAGL (19 điểm) trong cuộc đua đến ngôi vô địch, dù thầy trò HLV Kiatisak Senamuang thời gian qua cũng trình diễn một lối đá rất hiệu qủa mà không kém phần đẹp mắt.

Khi mọi thứ đang bước vào giai đoạn tưởng như rất "căng", đặc biệt khi đối thủ của Than Quảng Ninh ở vòng 9 là Hà Nội FC đang gặp vô vàn khó khăn, thì bất ngờ đội bóng đất Mỏ lại "tung cờ trắng".

Trên mạng xã hội trưa nay, các cầu thủ trụ cột của Than Quảng Ninh như Nguyễn Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Dương Văn Khoa, thủ môn Nguyễn Hoài Anh... đều đồng loạt đăng tải thông tin y hệt nhau, gửi Lãnh đạo tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh... đề nghị được trả tiền lương (từ tháng 9/2020 đến nay), thưởng (các trận thắng từ cuối năm 2019 đến nay), phí chuyển nhượng năm 2021.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh tuyên bố: "Nếu mọi việc không được giải quyết, tôi (chúng tôi - PV) sẽ dừng lao động cho CLB Than Quảng Ninh từ vòng 9 V.League 2021. Rất mong đội bóng và CĐV đất mỏ hiểu và thông cảm cho hành động này của tôi .

Trong trường hợp mọi việc vẫn không được giải quyết thì hết giai đoạn 1 V.League 2021, tôi (chúng tôi - PV) sẽ công bố bản hợp đồng của tôi (chúng tôi - PV) với đội bóng Than Quảng Ninh chính thức hết hiệu lực".

Nguyễn Hải Huy: "Chúng tôi đòi tiền cho cả bảo vệ"

Liên quan tới thông tin được các trụ cột Than Quảng Ninh đăng tải trên mạng xã hội, chiều nay (9/4), Dân Việt đã liên lạc với Nguyễn Hải Huy để tìm hiểu sự việc.

Nguyễn Hải Huy trò chuyện cùng Lee Nguyễn sau trận Than Quảng Ninh thắng CLB TP.HCM 2-0 ở vòng 3 V.League 2021.

Nguyễn Hải Huy - tiền vệ được mệnh danh "Iniesta đất Mỏ" xác nhận anh và các đồng đội đã dừng tập luyện từ chiều 9/4 để chờ động thái tiếp theo từ lãnh đạo đội bóng:

"Lãnh đạo đã hứa rất nhiều với chúng tôi về việc giải quyết lương, thưởng. Trước trận gặp B.Bình Dương ở vòng 7, lãnh đạo Sở và đội bóng cũng đã có buổi gặp gỡ toàn đội, hứa là trong tuần này sẽ giải quyết rõ ràng mọi vấn đề lương thưởng cho anh em.

Tuy nhiên, hôm nay đã là thứ 6 rồi và chúng tôi vẫn chưa nhận được đồng nào. Trưa nay, trước khi đăng tải thông tin lên facebook, chúng tôi cũng đã gặp lãnh đạo đội nhưng không giải quyết được vấn đề.

Vậy nên, chúng tôi buộc phải dừng tập luyện và khẳng định sẽ không ra sân thi đấu vòng 9 V.League 2021 làm khách của Hà Nội FC".

Khi Dân Việt đặt vấn đề nếu sau vòng 9, tiền vẫn chưa về thì sao? Nguyễn Hải Huy thẳng thắn đáp: "Khi đó chúng tôi sẽ tiếp tục dừng thi đấu".

Nguyễn Hải Huy nhấn mạnh sự việc không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của anh em cầu thủ mà cả HLV trưởng Hoàng Thọ, các thành viên trong ban huấn luyện đội bóng, các nhân viên văn phòng, lao công, bảo vệ của Công ty TNHH 1 thành viên bóng đá Quảng Ninh.

"Sự việc xảy ra, chúng tôi đã nói chuyện với HLV và thầy cũng rất buồn khi chúng tôi quyết định dừng thi đấu.

Nhưng chúng tôi cũng nói để thầy hiểu, đây không phải là vấn đề riêng của đội bóng, cầu thủ mà cón rất nhiều người khác.

Họ là những người lao động, mong chờ đồng lương hàng tháng để trang trải cuộc sống gia đình mà bị chậm lương lâu như thế thì làm sao sống nổi. Một số người vì không có lương nên đã nghỉ việc mấy tháng nay rồi", Nguyễn Hải Huy cho hay.

Phía trước, chỉ còn 1 ngày thứ 7 (10/4) để lãnh đạo Than Quảng Ninh tìm được "nút gỡ". Trong trường hợp Than Quảng Ninh không di chuyển tới Hà Nội thi đấu vòng 9 diễn ra lúc 19 giờ 15 tối 11.4, e là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), ban tổ chức V.League lại có nhiều việc để lo!