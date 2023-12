Cầu thủ Việt Nam nào đang đạt hiệu suất 1 bàn/trận tại giải quốc nội?

CLB Long An đang trải qua giai đoạn khó khăn sau bước chạy đà ấn tượng tại Hạng Nhất 2023/24. Trong 2 trận đấu gần nhất, “Trâu chiến” hoàn toàn trắng tay sau khi ngã ngựa trước Trường Tươi Bình Phước (vòng 6) và SHB Đà Nẵng (vòng 7). Kết quả này khiến cựu vương V-League rơi từ vị trí thứ 3 xuống xếp thứ 9 trên BXH với 7 điểm trong tay.



Giữa bức tranh tối màu của đội chủ sân Long An, vẫn còn đó 1 điểm sáng đáng chú ý mang tên Lê Thanh Phong. Tiền đạo gốc Bình Định thi đấu ổn định và nhả đạn rất đều đặn. Cụ thể, trong 7 trận đấu đã qua tại mùa giải 2023/24 (6 trận tại Hạng Nhất và 1 trận tại Cúp Quốc gia), anh ghi được 7 bàn thắng, qua đó đạt hiệu suất ghi bàn 1 bàn/trận. Với việc ghi được 4 bàn tại Hạng Nhất và 3 bàn tại Cúp Quốc gia, Thanh Phong đang dẫn đầu trong cuộc đua vua phá lưới ở 2 giải đấu này.

Lê Thanh Phong ghi bàn đều đặn cho Long An. Ảnh: Đặng Văn Tý.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho hàng công nói riêng và tập thể CLB Long An nói riêng. Bởi lẽ họ bước đến mùa giải năm nay với nhiều khó khăn và thử thách. Nhân sự trên hàng công của đội vì nhiều lý do chưa mang đến sự an tâm tuyệt đối cho NHM. Ở đó, Cù Nguyễn Khánh, Dương Anh Tú dính chấn thương. Những nhân tố trẻ như Nguyễn Quốc Trung và Nguyễn Như Ý vẫn cần thêm thời gian bắt nhịp với giải đấu.

Lê Thanh Phong với vai trò tiền đạo mục tiêu, anh di chuyển thông minh và có độ nhạy cảm với những pha dứt điểm. Những pha lập của cựu cầu thủ Khánh Hòa khá đa dạng với các điểm chạm ở chân phải lẫn bằng đầu.

Chia sẻ với chúng tôi, Thanh Phong bày tỏ sự quyết tâm trong thời gian sắp tới: “CLB Long An đang trong giai đoạn đòi hỏi tất cả các cầu thủ phải tập trung và nỗ lực chiến đấu. Cá nhân tôi luôn ý thức bản thân phải cố gắng để vươn đến những thành quả lớn hơn. Với những bàn thắng ghi được từ đầu giải, đó sẽ là động lực để tôi tập luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Mùa giải vẫn còn dài, tất cả vẫn còn ở phía trước.”

Lê Thanh Phong đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2023/24. Ảnh: Đặng Văn Tý.

Lê Thanh Phong trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Bình Định. Anh bắt đầu tập luyện từ năm 12 tuổi và góp mặt trong thành phần của lứa trẻ đất võ tham dự các giải quốc gia. Năm 2015, cầu thủ sinh năm 1996 cùng U21 Bình Định đoạt HCĐ tại giải U21 Quốc gia.

Sau đó, anh tiếp tục cùng đội chủ sân Quy Nhơn kinh qua hành trình đi lên từ giải Hạng Ba, Hạng Nhì, Hạng Nhất và V.League. Đến mùa giải 2022, Thanh Phong chuyển đến CLB Khánh Hòa theo dạng cho mượn và giúp đội bóng phố biển lên chơi ở giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Có thể thấy, Thanh Phong sở hữu cái duyên đưa đội bóng đang khoác áo thăng hạng qua từng mùa giải khi 2 lần giúp Bình Định (2019) và Khánh Hòa (2022) lên V.League.