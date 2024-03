Cây cảnh cát tường, tuyết trắng mùa hè, lửa đỏ mùa đông, ăn ngon, chữa bệnh, mang tài lộc vào nhà

Trong số các loại cây cảnh trái đẹp như hoa, cây cảnh táo gai ghi ấn tượng đặc biệt cho nhiều người. Cây cảnh này nở hoa hoa vào mùa hè, hoa nở rộ, trĩu trịt, từng chùm lớn trĩu nặng, nhìn xa giống như núi tuyết trắng lại giống như những đám mây trắng bồng bềnh.

Có người ví cây hoa táo gai vào mùa hè như nàng tiên xúng xính trong bộ váy áo trắng muốt, tay áo nhẹ nhàng đung đưa, nổi bật lộng lẫy trên nền lá xanh tươi nõn nà.

Còn vào mùa đông, từng cành trĩu quả màu đỏ, màu cam, rủ xuống, sáng bóng, trong vắt như ngọc mã não, đỏ rực như lửa khiến cho mùa đông trở nên ấm áp, mang sức sống mãnh liệt không thể nào che đậy nổi.

Táo gai là loại cây bụi có thể trồng làm tường rào, làm vòm cây ở cổng, làm cây cảnh trang trí ở sân vườn, ở cửa và có thể tạo dáng thành những cây bonsai lâu năm cực kỳ ấn tượng.

Táo gai là loại cây bụi có thể trồng làm tường rào, làm vòm cây ở cổng Ảnh minh họa esveld

Chính vì vẻ đẹp mê hoặc suốt 4 mùa của táo gai mà cây cảnh này ngày càng được nhiều người ưa thích.

Đặc điểm của cây cảnh táo gai

Táo gai hay còn gọi là táo sơn trà có tên tiếng Anh là Firethorn (nghĩa là gai lửa), tên khoa học là Pyracantha coccinea hay Pyracantha crenatoserrata thuộc gia đình Hoa hồng (Rosaceae).

Chính vì vẻ đẹp mê hoặc suốt 4 mùa của táo gai mà cây cảnh này ngày càng được nhiều người ưa thích. Ảnh minh họa flicrk

Đây là cây bụi thường xanh nhỏ, có thể cao đến 3m, các nhánh bên ngắn, đỉnh có gai, cành non phủ lông tơ màu gỉ sắt, cành già màu nâu sẫm. Lá hình trứng ngược hoặc trứng thuôn dài, dài khoảng 1,5-6 cm, rộng 0,5-2 cm.

Hoa dạng chùm kép, đường kính 3-4 cm, cánh hoa màu trắng, gần tròn, dài khoảng 4 mm và rộng 3 mm. Quả gần hình cầu, đường kính khoảng 5 mm, màu cam, màu vàng hoặc đỏ sẫm. Thời kỳ ra hoa từ tháng 3 đến tháng 5, thời kỳ đậu quả từ tháng 8 đến tháng 11.

Cây cảnh hợp làm tường rào. Ảnh minh họa na-dache

Vẻ đẹp của cây cảnh này bắt đầu vào mùa xuân và mùa hè với sự bùng nổ của tuyết trắng phủ kín các cành. Khả năng đậu quả của nó cùng dày đặc như hoa. Những chùm quả mọng màu đỏ, màu cảm nổi tiếng luôn hút mọi ánh nhìn.

Quả mọng tồn tại suốt mùa đông và thu hút rất nhiều loài chim. Thói quen phát triển dày đặc của cây bụi cũng là nơi tuyệt vời cho chim làm tổ.

Quả mọng tồn tại suốt mùa đông và thu hút rất nhiều loài chim. Ảnh minh họa mainaamgarden

Táo gai vốn là cây mọc hoang nhưng hiện nay đã trở thành cây cảnh được ưa thích. Cây cảnh này có tổng cộng 10 loài, có sức sống mãnh liệt, khả năng thích ứng cao, chịu hạn, cằn cỗi, nhưng nhược điểm là khả năng chịu lạnh yếu.

Cây cảnh này có thể được trồng bằng hạt giống hoặc giâm cành. "Gai lửa" không cần chăm sóc nhiều khi trưởng thành. Nó có thể được tạo dáng linh hoạt trong chậu hoặc làm hàng rào, làm mái vòm tuyệt đẹp.

Cây cảnh này có thể được trồng bằng hạt giống hoặc giâm cành. Ảnh minh họa horticulture

Cây cảnh phát triển mạnh trong ánh nắng đầy đủ và đất cát, thoát nước tốt. Mặc dù khá cứng cáp nhưng cây bụi gai lửa có thể phải vật lộn với bệnh cháy lá, bệnh ghẻ và rệp.

Ý nghĩa của cây cảnh táo gai

Ý nghĩa phong thủy:

Lễ hội và thịnh vượng: Quả của táo gai đỏ tươi, mọc thành chùm lớn tựa như những ngọn lửa rừng rực cháy trên cành, trông rất lễ hội và được mùa.

Cây cảnh phát triển mạnh trong ánh nắng đầy đủ và đất cát, thoát nước tốt. Ảnh minh họa homesandgardens

Chính vì thế, chúng là món quà vui mừng, ý nghĩa để dành tặng cho người thân, bạn bè vào các dịp lễ tết, kỷ niệm, mừng nhà mới, tượng trưng cho lời chúc tốt lành, hy vọng cuộc sống của người nhận sẽ ngày càng thịnh vượng.

Chúc may mắn: Hoa của táo gai cũng rất thanh tú, trắng tinh khiết, còn có mùi thơm nhẹ nhàng, cũng có ý nghĩa tốt đẹp mang lại may mắn, tượng trưng cho khao khát nội tâm của con người về cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đây là cây cảnh có thể thắp lên niềm hy vọng vươn lên dù trong khó khăn gian khổ. Ảnh minh họa gardens4you

Ngôn ngữ hoa của táo gai là tốt lành, lễ hội, nhiệt tình và không kiềm chế. Nó không chỉ có hoa đẹp mà còn có những đức tính cao quý, không nể giàu sang, không sợ nghèo khó, kiên cường trong cuộc sống.

Đây là cây cảnh có thể thắp lên niềm hy vọng vươn lên dù trong khó khăn gian khổ. Táo gai cũng được phủ kín khắp cơ thể bằng những chiếc gai nhọn để bảo vệ thân thể mình khỏi xâm phạm.

Mọi người có thể học từ nó cách bảo vệ bản thân và thích nghi với môi trường.

Mọi người trồng cây cảnh này trong nhà với ngụ ý cả năm đều gặp được nhiều điều tốt. Ảnh minh họa homebase

Cây cảnh này thường trồng làm cảnh trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Màu đỏ rực rỡ của quả tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, cát tường, tài lộc và những điều tốt lành trong năm mới.

Mọi người trồng cây cảnh này trong nhà với ngụ ý cả năm đều gặp được nhiều điều tốt. Cây cảnh này tượng trưng cho sự sung túc, đầy đủ của gia đình trong dịp 1 năm mới đến.

Những trái đỏ mọng, chi chít giống như đem tài lộc, niềm vui vào nhà đầu năm mới. Loại quả đỏ này còn được gọi là quả tốt lành. Thật đẹp và ý nghĩa.

Táo gai là cây bụi thường xanh hoặc cây gỗ nhỏ. Ảnh minh họa horticulture

Thanh lọc không khí



Cây cảnh táo gai có tác dụng hấp thu chất độc hại và thanh lọc không khí mạnh hơn trầu bà, lan nhện hay thường xuân. Đặc biệt nếu chất lượng không khí trong nhà kém, bạn có thể trồng một ít táo gai để hấp thụ carbon dioxide và formaldehyde đồng thời giải phóng oxy.

Giá trị làm cảnh:

Táo gai là cây bụi thường xanh hoặc cây gỗ nhỏ. Cây thường xanh quanh năm, cành lá mềm, hình dáng đẹp, ra hoa vào mùa hè, ra quả màu đỏ vào mùa thu, quả bám rất lâu trên cành, có thể dùng làm hàng rào và vật liệu cảnh quan trong sân.



Cây cảnh táo gai có tác dụng hấp thu chất độc hại và thanh lọc không khí mạnh hơn trầu bà. Ảnh minh họa horticulture

Cây cảnh ũng có thể được sử dụng làm hàng rào ven đường để làm đẹp và phủ xanh môi trường. Nó là một loại cây tuyệt vời để ra hoa vào mùa xuân và đậu quả vào mùa đông.

Đồng thời, cây cảnh còn có tác dụng lọc bụi tốt, có khả năng hấp thụ và chống chịu mạnh với sulfur dioxide.



Giá trị dinh dưỡng:

Lá táo gai có thể dùng làm trà, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sản sinh dịch cơ thể để giải khát, có tác dụng làm se và chống tiêu chảy.

Đồng thời, cây cảnh còn có tác dụng lọc bụi tốt, có khả năng hấp thụ và chống chịu mạnh với sulfur dioxide. Ảnh minh họa na-dache

Quả táo gai rất giàu axit hữu cơ, protein, axit amin, vitamin và các nguyên tố khoáng chất khác nhau, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều loại đồ uống.

Những quả táo gai sáng bóng và tinh tế như những viên ngọc trai, còn được mệnh danh là “táo bỏ túi”, “vua của các loại trái cây vi mô” vì có hương vị giống táo.

Vào thời đói kém, loài cây này là nguồn thực phẩm cứu sống không ít người.

Quả táo gai rất giàu axit hữu cơ, protein, axit amin, vitamin. Ảnh minh họa na-dache

Hàm lượng vitamin C trong quả màu đỏ như ngọc trai này tương đương với một quả táo lớn, là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, chăm sóc sức khỏe.

Quả màu đỏ có chứa hoạt chất ức chế sâu răng, có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa và điều trị răng của con người, đồng thời là nguyên liệu chất lượng cao để làm kem đánh răng.

Giá trị chữa bệnh:

Quả màu đỏ có chứa hoạt chất ức chế sâu răng,. Ảnh minh họa na-dache

Theo nhận định khoa học, quả táo gai giàu nước, protein và chất xơ. Nó có tác dụng rõ rệt đối với bệnh tiểu đường, tăng lipid máu, xơ cứng động mạch, táo bón và giải độc gan.

Quả táo gai có thể loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, cải thiện tuần hoàn trong cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nó được mệnh danh là máy lọc máu tốt nhất của tự nhiên.

Chúng có chứa các chất làm trắng sinh học, có thể ức chế hiệu quả hoạt động của các enzyme sắc tố khác nhau trong cơ thể con người và ngăn chặn da sản sinh ra sắc tố.

Quả táo gai có thể loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Ảnh minh họa gardenia

Vỏ rễ, vỏ thân và quả của cây táo gai rất giàu tannin, tính chất trung tính, vị chua ngọt. Nó có thể được sử dụng để chiết xuất các vật liệu thuộc da và có chức năng thanh nhiệt và giải độc, sản xuất chất lỏng cơ thể để làm dịu cơn khát, làm se và chống tiêu chảy.

Ứng dụng làm vườn:

Do khả năng thích ứng mạnh, cành lá mềm mại, phát triển nhanh, rậm rạp nên cây cảnh này có ưu điểm khi sử dụng làm hàng rào.

Do khả năng thích ứng mạnh, cành lá mềm mại, phát triển nhanh, rậm rạp nên cây cảnh này có ưu điểm khi sử dụng làm hàng rào. Ảnh minh họa fast-growing-trees

Nó cũng có thể được trồng ở các khu đô thị, nơi vui chơi, công cộng để tạo cảnh quan rực rỡ vào mùa đông. Những quả "ngọn lửa" táo gai được bố trí hai bên đường hoặc ở giữa vành đai xanh có tác dụng lớn trong việc phủ xanh và làm đẹp.



Bạn cũng có thể tạo dáng cho cây cảnh này theo hình dáng mà bạn mong muốn, trang trí cho ngôi nhà và sân vườn của bạn. Hình dáng cây rất đẹp, ra hoa tuyết trắng vào mùa hè và thắp lửa bằng quả đỏ vào mùa đông cực kỳ ấn tượng.

Bạn cũng có thể tạo dáng cho cây cảnh này theo hình dáng mà bạn mong muốn,. Ảnh minh họa na-dache

Bạn cũng có thể tạo dáng bonsai cho táo gai. Chỉ mất khoảng 2 năm là cây cảnh phát triển thành cây bonsai đẹp.

Cây cảnh này thích hợp để tạo nhiều dáng đẹp như kiểu khô thẳng, khô nghiêng, khô cong, kiểu rừng rậm, vách đá...

Đơn giản, dễ trồng

Trồng cây rất đơn giản, không cần chăm sóc quá nhiều. Ảnh minh họa na-dache

Cây cảnh này có khả năng thích ứng tốt, có thể phát triển mạnh ở đất chua và đất trung tính, chịu được nhiệt độ cao và giá lạnh, có thể phát triển bình thường trên đất cằn cỗi.

Trồng cây rất đơn giản, không cần chăm sóc quá nhiều, bạn chỉ cần chú ý một chút kiến thức chăm sóc hàng ngày là có thể làm cho cây cảnh ra hoa và đậu quả tươi đẹp.

Cách chăm sóc cây cảnh táo gai

Ảnh minh họa na-dache

Nước

Cây cảnh này có yêu cầu rất cao về việc tưới nước. Trong quá trình chăm sóc bình thường, bạn phải cẩn thận khi tưới nước cho táo gai trồng trong chậu.

Tuy cây cảnh ưa nước nhưng hệ thống rễ nhỏ không giữ được nước, dễ bị úng nước. Nếu cây cảnh này bị úng nước sẽ rất khó sống.

Ảnh minh họa na-dache

Nói cách khác, khi bổ sung nước cho táo gai trồng trong chậu, bạn không chỉ phải xem xét khả năng hấp thụ nước hoàn toàn của hệ thống rễ cây cảnh mà còn phải xem xét khả năng thoát nước của đất trồng chậu.

Khi tưới nước, bạn có thể xới đất trước để cải thiện khả năng thoát nước của đất trồng chậu, không sợ nước tích tụ trong chậu hoa.

Tất nhiên chất lượng đất trồng chậu không thể quá dính, xới đất là tốt nhất. Khi trồng cũng nên chọn đất tơi xốp, đồng thời trộn thêm vật liệu dạng hạt để giảm độ dính của đất trong chậu.

Ảnh minh họa na-dache

Việc tưới nước cũng cần phải kiểm soát, không thể đổ một lúc nhiều nước, nếu đà quá lớn đất trong chậu sẽ bị cuốn trôi, khiến rễ lộ ra trên bề mặt, cũng làm rễ cây cảnh bị tổn hại.

Với cây cảnh táo gai trồng ở sân vườn nên chọn vị trí thoát nước tốt, tránh bị ngập úng khi trời mưa.

Ánh sáng

Ảnh minh họa na-dache

Táo gai là cây cảnh rất ưa ánh nắng. Dù là thời kỳ sinh trưởng hay ra hoa thì ánh sáng là không thể thiếu với cây cảnh này.

Ngoài ra, nó có khả năng chịu bóng râm nhất định nên sự phát triển của nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều khi ở trong môi trường thiếu ánh sáng trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài thì tuyệt đối không thể.

Nếu bạn thấy cây cảnh nở hoa và kết trái bình thường có nghĩa là ánh sáng đã đầy đủ.

Ảnh minh họa na-dache

Trong điều kiện bình thường, cây cảnh này được trồng ở môi trường thoáng đãng, chỉ cần có ánh nắng, môi trường thông thoáng, không sợ gió lớn, mưa lớn là cây cảnh sẽ luôn giữ trạng thái sinh trưởng rất khỏe mạnh.

Vì vậy, khi điều kiện cho phép, bạn hãy đặt cây cảnh ở sân trong hoặc sân thượng để cố gắng đáp ứng mức độ ánh sáng hàng ngày.

Trong điều kiện sinh trưởng bình thường, táo gai cần hơn ba giờ ánh sáng mỗi ngày, đây là bí quyết để nó ra hoa và đậu quả.

Ảnh minh họa arboretum

Nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của táo gai là 20-30 độ C, nó có thể phát triển bình thường và sống sót qua mùa đông một cách an toàn trong môi trường nhiệt độ thấp âm 6 độc C.

Phân bón

Cây cảnh này có thể trồng ở đất bầu nghèo dinh dưỡng, nhưng để cho hoa, quả có chất lượng tốt hơn nên bón phân một lượng phân phù hợp.

Ảnh minh họa na-dache

Khi đủ dinh dưỡng, cây cảnh sẽ ra hoa dày đặc và đậu quả nhiều hơn. Trong điều kiện cây táo gai sinh trưởng bình thường, việc bón phân hỗn hợp 1 lần/tuần là rất cần thiết.

Phân rắn có thể vùi trực tiếp vào chậu hoặc có thể hòa tan thành phân lỏng rồi phun, tuy nhiên dù sử dụng phương pháp nào thì lượng cũng không được quá nhiều. Dù sao sau một thời gian nhất định nhất định phải bón phân lại.

Tốt nhất nên bón phân sao cho lượng phân bón cuối cùng được hấp thụ hết, để không gây hư hại do quá thừa dinh dưỡng.

Ảnh minh họa na-dache

Trong điều kiện dinh dưỡng đầy đủ, cành và lá cây cảnh sẽ phát triển um tùm hơn, khả năng sinh trưởng của chúng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cắt tỉa:

Cây cảnh này phát triển rất mạnh, là dạng cây bụi không thể tránh khỏi có dấu hiệu cành, lá ngang, mọc vươn dài lộn xộn.

Do đó, để duy trì thẩm mỹ của cây và phòng ngừa sâu bệnh, côn trùng gây hại thì việc cắt tỉa thường xuyên là điều cần thiết.

Ảnh minh họa gardenersdream

Bạn có thể dùng kéo cắt tỉa để cắt tỉa những cành quá dài hoặc không đều nhằm thúc đẩy quá trình phân nhánh và trao đổi chất của cây.

Chú ý phòng trừ sâu bệnh

Cây cảnh này dễ bị nhiễm một số loại sâu bệnh thông thường như rệp, phấn trắng và đốm đen. Kiểm tra lá, thân cây thường xuyên và có biện pháp phòng trừ thích hợp ngay nếu phát hiện bất thường.

Bạn có thể sử dụng thuốc trừ sâu hữu cơ hoặc chất kiểm soát dịch bệnh để giải quyết các vấn đề về sâu bệnh.

Ảnh minh họa SH

Trong mùa đông, cây cảnh bước vào thời kỳ ngủ đông, trong thời gian đó tốc độ tăng trưởng của cây chậm lại đáng kể.

Trong thời gian cây ngủ đông, bạn nên tưới nước và bón phân ít thường xuyên hơn, đồng thời đặt cây ở môi trường có nhiệt độ mát hơn. Khi mùa xuân đến, cây sẽ bắt đầu phát triển trở lại.



Táo gai có màu sắc rực rỡ, tươi đẹp, đặt chậu cây ở không gian thoáng đãng, trên ban công, trên bàn làm việc hay trong phòng ngủ đều rất tốt.

Ảnh minh họa treesandshrubsonline

Điều này không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ sang trọng của gia chủ mà còn thanh lọc không khí, tạo cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Hơn nữa, ý nghĩa của cây cảnh này rất đẹp, hàm ý sự giàu có, sự thịnh vượng và hạnh phúc. Nó không chỉ giúp ích cho bạn trong cuộc sống mà còn nâng cao trình độ tinh thần của bạn. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để trồng cây, các bạn yêu thích táo gai đừng bỏ lỡ nhé!