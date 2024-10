Cây cảnh "chiêu quý nhân, rước tài lộc", hoa nở như suối phun, hương thơm động lòng người

Đây là thời điểm mà cây cảnh này phô diễn vẻ đẹp như mơ, như thực, hương hoa say động lòng người. Vào thời điểm hiện tại, khi đi dạo dưới tiết trời se lạnh vào buổi đêm hay sáng sớm, bạn chắc chắn sẽ bắt gặp mùi thơm nồng nàn trong gió.

Nhìn từ xa, những cây quế thơm ngát trông giống như những chiếc ô lớn màu xanh lá cây lấp lánh trong nắng vàng rực rỡ của mùa thu.

Vẻ đẹp của cây cảnh này không rực rỡ, nổi bật, những bông hoa ẩn hiện trong lá xanh, e ấp, dịu dàng nhưng vô cùng quyến rũ.

Đây là thời điểm mà cây cảnh này phô diễn vẻ đẹp như mơ, như thực, hương hoa say động lòng người. Ảnh minh họa Toutiao

Đã có bài thơ cho rằng, nó không phải đến từ thế giới loài người, nó đến từ mặt trăng. Một chút hương thơm từ hoa quế sẽ khiến cả thế giới nở hoa.

Cây cảnh này nở hoa, hoa tuôn như suối, hương hoa sẽ tràn ngập khắp núi non, đồng ruộm, nhuộm không khí thành một bầu trời thần tiên.

Trồng cây mộc hương làm hàng rào sẽ tạo ra một bức tường hương thơm. Người qua đường sẽ thắc mắc về nguồn gốc của hương thơm quyến rũ mà không bao giờ nghi ngờ về những bông hoa nhỏ bé trên bụi cây mộc hương.

Cây cảnh quế hương còn gọi là mộc tê, quế hoa, hoa mộc. Ảnh minh họa Toutiao

Đặc biệt khi gió thổi sẽ tạo thành mưa hoa quế thơm ngọt, rơi khắp nơi trên mặt đất. Khi hoa rơi xuống đất giống như trải một tấm thảm màu cam, rất đẹp và thơm phức cả bước chân của bạn.

Đặc điểm của cây cảnh mộc hương

Cây cảnh quế hương còn gọi là mộc tê, quế hoa, hoa mộc (tên tiếng Anh là Osmanthus fragrans) có hương thơm ngào ngạt, quanh năm xanh tốt.

Cây mộc hương có thân gỗ nhỏ, chiều cao từ 3 - 12m. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này trước đây rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. Hầu như trước nhà đều có 1-2 cây mộc hương giúp gia đình như ướp hương vào mùa thu. Hơn nữa, loài hoa này còn có thể phơi khô làm trà uống hay ủ rượu, làm bánh nên rất được mọi người yêu thích.

Cây mộc hương có thân gỗ nhỏ, chiều cao từ 3 - 12m, các cành của cây mọc nhiều và tỏa rộng ra xung quanh. Lá cây dày, có hình bầu dục và răng cưa, màu xanh thẫm và có đường gân lớn.



Cây cảnh này trước đây rất phổ biến ở làng quê Việt Nam. Ảnh minh họa Toutiao

Những bông hoa riêng lẻ rất nhỏ nhưng đáng chú ý vì chúng nở thành cụm. Hương thơm được so sánh với hương thơm của hoa nhài, hoa cam hoặc đào, vô cùng ngào ngạt, nồng nàn, quyến rũ động lòng người. khi rơi xuống đất giống như trải một tấm thảm màu cam. rất đẹp và thơm.

Mộc hương nở rộ vào thời điểm mùa thu (từ tháng 9-11), là loại hoa ngọt ngào tượng trưng cho mùa thu. Hoa nở như suối phun, hoa dày đặc, bám dọc theo cành, tạo thành những "cành vàng", "càng bạc" rất ngoạn mục.

Tuy nhiên, ở nơi có khí hậu ấm áp, chúng nở hoa cả vào mùa đông. Các mùa khác trong năm đều có thể thấy hoa lấm tấm trên cành. Hoa nhỏ ẩn mình trong tán lá rậm rạp, e thẹn nhìn người qua đường.

Hoa nở như suối phun, hoa dày đặc, bám dọc theo cành, tạo thành những "cành vàng", "càng bạc" rất ngoạn mục. Ảnh minh họa Toutiao

Cây mộc hương ra rất ít quả, thường nở vào mùa xuân và có kích thước nhỏ, màu xanh lục và có hạt. Sự khác biệt giữa các loài mộc hương chủ yếu nằm ở màu sắc hoa: hoa vàng cam và hoa màu trắng hanh vàng.

Cây cảnh mộc hương có mùi thơm ngọt ngào không chỉ phủ xanh, làm đẹp môi trường mà còn là một loại gia vị ăn ngon. Mỗi khi hoa quế thơm ngát, chủ nhân trong cộng đồng trải một tấm vải trắng lớn dưới gốc cây hoa quế, hái những cánh hoa vàng, pha trà hoa quế uống một ngụm, thơm ngát.



Những lợi thế của việc trồng cây cảnh mộc hương tại nhà

Cây cảnh mộc hương có mùi thơm ngọt ngào. Ảnh minh họa Toutiao

1. Đẹp và bắt mắt



Giá trị làm cảnh của cây mộc hương rất cao, trồng một cây trong nhà đặc biệt bắt mắt vì hình dáng cây rất đẹp, cành lá rậm rạp trông tràn đầy sức sống.

Khi hoa quế nở vào mùa thu, những cây hoa quế có mùi thơm rất đẹp trên nền lá xanh. Đặc biệt khi hoa quế rơi xuống, giống như một cơn mưa hoa quế có mùi thơm ngọt ngào, rất bắt mắt.

2. Thanh lọc không khí

Đặc biệt khi hoa quế rơi xuống, giống như một cơn mưa hoa quế có mùi thơm ngọt ngào, rất bắt mắt. Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài vẻ đẹp bắt mắt, cây quế có mùi thơm ngọt ngào còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt. Nó có thể hấp thụ các chất có hại trong không khí và thải ra oxy trong lành.

Nếu bạn giữ cây cảnh này ở nhà, bạn không chỉ có thể tận hưởng cảm giác của rừng mà còn có thể hấp thụ oxy trong lành. Chỉ cần nghĩ về nó thôi là bạn đã cảm thấy rất thoải mái.

3. Hoa thơm ngào ngạt

Mùi thơm của hoa mộc hương rất nồng, nhưng hương vị đậm đà này không những không khiến người ta cảm thấy khó chịu mà còn khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nó còn có thể xoa dịu cảm xúc căng thẳng và cải thiện khả năng miễn dịch của con người.

Mùi thơm của hoa mộc hương rất nồng. Ảnh minh họa Toutiao

4. Làm món ăn

Hoa mộc hương có mùi thơm nhẹ nhàng nên từ xưa đến nay được nhiều người sử dụng để pha trà. Hoa được ướp với lá trà trong các ấm trà để thưởng thức. Trà mộc hương còn có tác dụng tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp rất tốt tương tự như lá chè xanh.

Người ta còn dùng hoa mộc hương để làm bánh, ủ rượu, nấu chè... vừa ngon vừa bổ dưỡng.

5. Dùng làm thuốc

Trong đông y, cây mộc hương là loại thuốc quý vì các thành phần của cây có thể chế tạo thành các bài thuốc trị nhiều bệnh khác nhau.

Người ta còn dùng hoa mộc hương để làm bánh, ủ rượu, nấu chè... vừa ngon vừa bổ dưỡng. Ảnh minh họa Toutiao

Hoa mộc hương có vị cay, nóng nên được chế tạo thành thuốc chữa đau bụng, thuốc từ rễ cây có thể trị đau xương khớp, phong thấp. Quả từ cây mộc hương dùng để chữa các bệnh về gan, dạ dày.

6. Dùng trong làm đẹp

Người ta sử dụng hoa mộc hương để chế tạo thành các sản phẩm chăm sóc cơ thể từ tự nhiên như dầu gội, dầu xả hay nước hoa giúp chị em có được vẻ ngoài rạng ngời và mùi thơm nhẹ nhàng.

Quả từ cây mộc hương dùng để chữa các bệnh về gan, dạ dày. Ảnh minh họa bbs.zol11

7. Bóng râm và làm mát

Cây cảnh này phát triển nhanh, cành lá xum xuê, xanh tốt quanh năm. Cây cảnh có tuổi thọ cao hàng trăm năm, nếu bạn trồng 1 cây ngoài sân, con cháu bạn sẽ được hưởng bóng mát.

Đặc biệt vào mùa thu, thật thú vị khi được ngồi dưới gốc cây quế thơm ngát, ngắm mây trôi trên trời và hoa nở, rụng trước vườn, ăn bánh quế, nhấp rượu quế... thật là cảm xúc tươi đẹp khó diễn tả bằng lời...

Cây cảnh có tuổi thọ cao hàng trăm năm, nếu bạn trồng 1 cây ngoài sân, con cháu bạn sẽ được hưởng bóng mát. Ảnh minh họa bbs.zol11

8. Ý nghĩa phong thủy tốt lành

Mộc hương là cây cảnh biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Tên của chúng theo tiếng Hán Việt đồng âm với từ "giàu có" và từ "quý nhân", do đó càng có nhiều người thích trồng hoa quế ở nhà hoặc trước cửa nhà.

Vì thế, người xưa còn có câu: "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa" xuất phát từ chính cái tên của nó.

Mộc hương còn là cây phong thủy được ưa thích. Cây cảnh này tượng trưng cho may mắn, tài lộc, phù hợp trồng ở sân hoặc trong nhà.

Vì thế, người xưa còn có câu: "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa" xuất phát từ chính cái tên của nó. Ảnh minh họa Toutiao

Nhiều gia đình trồng cây cảnh mộc hương trước cổng nhà, sân trước để mang may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo phong thủy, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn.

Những điều lưu ý khi trồng cây cảnh mộc hương

Tuy cây cảnh này có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng có những lưu ý khi trồng.

1. Cây cảnh mộc hương không thể ở gần nhà và tường

Mộc hương là cây thân gỗ phát triển khá nhanh. Khi cây cảnh này phát triển, thân và hệ thống rễ của cây sẽ ngày càng lớn hơn.

Theo phong thủy, mọi người nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn. Ảnh minh họa Toutiao

Nếu cây cảnh được trồng quá gần nhà hoặc tường, thân và rễ sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ngôi nhà hoặc hàng rào, trường hợp nghiêm trọng có thể khiến nhà và hàng rào bị đổ. Vì lý do an toàn, không thể trồng cây quế gần nhà hoặc hàng rào.

2. Cây cảnh mộc hương không thể trồng ở cửa trước.



Cây quế hoa là loại cây ưa nắng trong thời kỳ sinh trưởng càng có nhiều ánh nắng thì cây cảnh sinh trưởng càng tốt. Tuy nhiên, do cây quá cao lớn nên có thể ngăn trở ánh nắng vào nhà, không tốt cho phong thủy.

Hầu hết mọi người trồng cây quế vì họ thích mùi thơm của hoa mộc hương. Ảnh minh họa Toutiao

Bởi người xưa quan niệm nếu đặt cây lớn chính giữa cửa thì cây sẽ cản trở tài lộc, may mắn của gia đình. Do đó, không nên trồng cây cảnh này giữa cửa.



3. Cây cảnh mộc hương không thể trồng trước cửa sổ.

Hầu hết mọi người trồng cây quế vì họ thích mùi thơm của hoa mộc hương. Đặc biệt khi cây nở hoa, bạn có thể ngửi thấy mùi thơm từ xa, cả sân sẽ tràn ngập mùi thơm của hoa quế.

Dù ai cũng thích hoa quế nhưng không thể trồng trước cửa sổ vì mùi hoa mộc quá nồng. Ngửi mùi thơm nồng của hoa quế khi ngủ vào ban đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo thời gian.

Cây cảnh mộc hương có sức sống mãnh liệt, sức đề kháng tốt và dễ chăm sóc hơn các giống hoa thông thường. Ảnh minh họa Toutiao

Vì vậy hãy vì lợi ích sức khỏe của chính bạn, tốt nhất nên giữ một khoảng cách nhất định giữa cây quế hoa và ngôi nhà.



3 sở thích của cây cảnh mộc hương trong mùa thu

Cây cảnh mộc hương có sức sống mãnh liệt, sức đề kháng tốt và dễ chăm sóc hơn các giống hoa thông thường.

Mộc hương trồng dưới đất có thể phát triển thành cây lớn nhưng trồng trong chậu, cây cảnh sẽ không chiếm quá nhiều diện tích do hạn chế của chậu hoa.



Trong mùa thu này, cây mộc hương có 3 “sở thích” chính. Nếu bạn làm theo chúng, nó sẽ phát triển mạnh mẽ và nở hoa vào mùa thu.

Thật khó để trồng một cây hoa quế trên ban công râm mát. Ảnh minh họa bbs.zol11

1. Thích tắm nắng

Cây cảnh ngoài trời thường được trồng hai bên đường và trong khoảng sân có nhiều ánh sáng, vì hoa mộc là loài cây ưa nắng rất đặc trưng.

Do đó, cây trồng trong chậu cũng phải đảm bảo đủ áh sáng. Nếu cây quế được để ở nơi tối tăm, cành và lá sẽ không phát triển được, theo thời gian sẽ có một số lượng lớn lá rụng.

Thật khó để trồng một cây hoa quế trên ban công râm mát. Nếu ở nhà không có nơi đầy nắng thì dù bạn có thích nó đến đâu cũng không nên trồng cây cảnh mộc hương.

Chỉ cần đặt chậu hoa ở vị trí có nắng, có ánh nắng quanh năm thì cây quế thơm mới có thể sinh trưởng và ra hoa thuận lợi.

Cây cảnh trong chậu có lượng đất hạn chế trong chậu hoa vì hệ thống rễ của nó bị hạn chế trong chậu hoa nhỏ. Ảnh minh họa Toutiao

2. Thích ăn

Có thể một số người không tin khi nói cây môc hương thích "ăn". Trong suy nghĩ của nhiều người, có vẻ như ít người bón phân cho những cây hoa quế trồng bên ngoài có mùi thơm ngọt ngào. Chẳng phải chúng phát triển rất tốt sao?

Trên thực tế, điều này là do hệ thống rễ của cây quế thơm trồng trên mặt đất có thể xâm nhập rất sâu và có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất xung quanh thông qua sự phát triển liên tục của hệ thống rễ.

Tuy nhiên, cây cảnh trong chậu có lượng đất hạn chế trong chậu hoa vì hệ thống rễ của nó bị hạn chế trong chậu hoa nhỏ.

Mùa xuân và mùa thu là mùa cây hoa mộc phát triển mạnh mẽ nhất. Ảnh minh họa bbs.zol11

Ngoài ra, bản thân mộc hương là loại cây thân gỗ và tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn các loại hoa cỏ mọc thấp.

Các chất dinh dưỡng trong đất chậu hoa sẽ được cây cảnh hấp thụ nhanh chóng. Để ngăn cây hoa mộc hương chậm phát triển do thiếu chất dinh dưỡng, những người yêu hoa cần thường xuyên bón thúc cho cây để bổ sung chất dinh dưỡng.

Mùa xuân và mùa thu là mùa cây hoa mộc phát triển mạnh mẽ nhất, cần đặc biệt chú ý bổ sung phân bón trong hai mùa này.

Cành mộc hương có khả năng nảy mầm mạnh mẽ. Ảnh minh họa Toutiao

Sau khi cành mọc lên vào mùa xuân, bón một lượng nhỏ phân rắn 30 đến 40 ngày một lần, hoặc bón phân lỏng 10 đến 15 ngày một lần.

Trước khi nụ hoa xuất hiện vào mùa thu, cũng tương tự như bón phân vào mùa xuân. Sau khi nụ hoa phát triển, hãy sử dụng các loại phân bón có hàm lượng lân và kali cao, khoảng 10 ngày một lần.

3. Thích cắt tỉa

Cành mộc hương có khả năng nảy mầm mạnh mẽ, dù cành dày hay cành mỏng đều có thể nảy mầm nhiều nụ, cành mới.

Vào mùa xuân, nhiều nụ sẽ nảy mầm nên bạn cần cắt bỏ những nụ thừa. Ảnh minh họa Toutiao

Có hai đợt cắt tỉa chính cho cây hoa quế: một lần vào mùa xuân khi chồi nảy mầm và một lần vào mùa thu sau khi hoa đã tàn.

Khi tỉa cành nên cắt bỏ những cành chéo, cành quá rậm rạp, cành bị bệnh, cành mỏng và những cành quá dài thì nên cắt ngắn lại.

Vào mùa xuân, nhiều nụ sẽ nảy mầm nên bạn cần cắt bỏ những nụ thừa. Vào mùa thu, sau thời kỳ ra hoa sẽ còn rất nhiều hoa còn sót lại.

Cây cảnh hoàn hảo. Ảnh minh họa Toutiao

Dùng kéo cắt bỏ hết những bông hoa còn sót lại. Khi cắt tỉa, chú ý đến hình dáng tổng thể để đảm bảo toàn bộ hình dáng cây cảnh đều gọn gàng.

Nếu nhà bạn có ban công đầy nắng và cảm thấy nhàm chán với việc trồng các loại hoa thông thường như hoa hồng và hoa giấy, bạn cũng có thể cân nhắc việc trồng một chậu cây quế có mùi thơm ngọt ngào để tận hương bầu không khí như được ướp hương nhé!