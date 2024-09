Cây cảnh dân dã, "vua hoa" nở nghìn bông, tựa đám mây tím khổng lồ, mang bình an may mắn vào nhà Cây cảnh dân dã, "vua hoa" nở nghìn bông, tựa đám mây tím khổng lồ, mang bình an may mắn vào nhà

Cây cảnh này mọc dễ như cỏ nhưng sức ra hoa lại vô địch, tạo thành những đám mây khổng lồ, rực rỡ, chiếu sáng ngôi nhà của bạn.