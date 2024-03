Cây cảnh "nghiêng nước nghiêng thành", nở ngàn hoa rực rỡ, xua đuổi vận đen, thu hút tài lộc

Đây là cây cảnh thể cao lớn đến 7-8m nếu trồng ngoài thiên nhiên: Đỗ quyên đỏ Rhododendron arboreum.

Đỗ quyên đỏ thuộc chi Đỗ quyên (Rhododendron (theo tiếng Hy Lạp "rhodos" là hoa hồng và "dendron" là cây), là một chi thực vật có hoa thuộc họ Thạch nam (Ericaceae).

Đỗ quyên cũng là cây mọc ở nhiều vùng núi, có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm, Ảnh minh họa Toutiao

Đây là một chi lớn với khoảng 850-1.000 loài và hầu hết các loài đều có hoa rực rỡ. Đỗ quyên là quốc hoa của Nepal. Nhiều loài đỗ quyên được trồng làm cây cảnh. Một số loài có tác dụng chữa bệnh.

Đỗ quyên cũng là cây mọc ở nhiều vùng núi, có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm, càng già càng ra hoa khỏe, sắc hoa rực rỡ hồng, đỏ, tím, trắng tạo nên khung cảnh rất ngoạn mục.

Tại Việt Nam, hoa đỗ quyên mọc ở nhiều khu rừng thuộc Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn…

Loài hoa này nở rực rỡ vào mùa xuân. Ảnh minh họa Toutiao

Đặc điểm của cây cảnh đỗ quyên đỏ Rhododendron arboreum

Loài hoa này nở rực rỡ vào mùa xuân. Hàng ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc trên vách đá, rực rỡ mềm mại như mây đỏ, gió núi nhẹ nhàng vuốt ve, hương thơm theo mây và sương làm say lòng tiên cảnh.

Đỗ quyên đỏ tươi, hoa mọc thành chùm hình cầu, mỗi bông hoa như lửa đỏ nổi bật trên nền lá xanh của rừng núi.

Hoa của nó khác với những cây đỗ quyên thông thường, Ảnh minh họa ebay

Cây đỗ quyên Rhododendron arboreum có thể phát triển rất cao, thường cao từ 1-7m, cây non có hình dạng cây bụi nhỏ, cành lá xanh tươi, hoa xum xuê, cây lớn hơn có thể phát triển thành cây lớn, cành khỏe, hoa đẹp.

Hoa của nó khác với những cây đỗ quyên thông thường, chúng có hình loa kèn đơn và mọc thành cụm như những quả bóng tròn.

Mọi người thường biết đến Rhododendron arboreum với màu đỏ đặc trưng nhưng thực ra, loài hoa này có cả màu đỏ đậm, trằng hồng, oải hương và vàng sậm.

Cây cảnh này cũng có thể trồng trong sân vườn hoặc sườn ven hồ. Ảnh minh họa travaldo.blogspot

Thời kỳ ra hoa của Rhododendron arboreum cũng tương tự như hoa đỗ quyên khác, nở rực rỡ vào tháng 3 mùa xuân, thắp sáng núi rừng.

Cây cảnh này cũng có thể trồng trong sân vườn hoặc sườn ven hồ, trồng thành cụm, tạo ra nhiều cảnh quan đẹp, khi nở hoa có thể cho bạn một "bữa tiệc thị giác" ngoạn mục.

Có thể nói cây cảnh này có thể đánh bại các loài đỗ quyên khác với dáng vẻ lộng lẫy của mình.

Cây cảnh này mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 1800- 2200m. Ảnh minh họa Toutiao

Theo Trung tâm Thực vật Việt Nam, tại Việt Nam, đỗ quyên Rhododendron arboreum phân bố ở Lào Cai (Sapa), Nghệ An, Hà Tĩnh. Cây to, cao 1-8m; hoa hồng hay đỏ, đôi khi trắng, có đốm tía, to.

Cây cảnh này mọc rải rác trong rừng, ở độ cao 1800- 2200m, ra hoa tháng 3-5, có quả tháng 9-11. Cây có hoa đẹp, có thể trồng riêng hay thành đám làm cảnh, trồng rừng phong cảnh.

Trong phong thủy, cây cảnh này là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc. Ảnh minh họa sciencephotogallery

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh đỗ quyên

Đỗ quyên được mệnh danh là "hoa mỹ nhân" thể hiện địa vị, thân phận của nó trong dân gian. Nó là một loài hoa rất phổ biến, được nhiều người ưa thích.

Trong phong thủy, cây cảnh này là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc. Bên cạnh đó, cây cảnh còn có khả năng xua đuổi vận đen, xui xẻo và thu hút những năng lượng tích cực.

Trong cuộc sống, cây cảnh đỗ quyên là đại diện cho niềm vui và sự hạnh phúc. Ảnh minh họa euttaranchal

Trong cuộc sống, cây cảnh đỗ quyên là đại diện cho niềm vui và sự hạnh phúc. Văn hóa của một số quốc gia cho rằng đỗ quyên tượng trưng cho sự sum vầy, ấm áp trong gia đình, giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên và mang lại niềm vui, hạnh phúc.

Vì thế không chỉ những dịp Tết đến xuân về mà thường niên các mùa trong năm cây cảnh này cũng được rất nhiều người chọn để trang trí trong nhà.

Mọi người có vườn cũng rất thích trồng cây cảnh này để tô điểm cho khu vườn của mình.

Mọi người có vườn cũng rất thích trồng cây cảnh này để tô điểm cho khu vườn của mình. Ảnh minh họa Toutiao

Cách trồng và chăm sóc đỗ quyên Rhododendron arboreum

1. Yêu cầu về môi trường



Cây cảnh ưa khí hậu mát mẻ, ẩm ướt nhưng sợ môi trường nóng khô, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp nhất là 15-25°C, ưa ánh sáng tán xạ, không chịu được ánh nắng gay gắt, nên dùng mái che để che ánh nắng gắt.

2. Yêu cầu về chất lượng đất

C ây cảnh này phát triển không tốt trên đất có nhiều sét hoặc đất có độ thấm kém và cần tránh trong quá trình canh tác. Ảnh minh họa veniceogar

Cây cảnh này có những yêu cầu nhất định về chất lượng đất, đất trồng trọt phải giàu mùn, tơi xốp, thoáng khí, phải là đất chua, độ pH từ 5,5-6,5.

Một số giống cây nhân giống tại vườn có khả năng thích ứng mạnh, chịu hạn, khô cằn, có thể sinh trưởng trên đất có độ pH từ 7 đến 8.

Tuy nhiên, cây cảnh này phát triển không tốt trên đất có nhiều sét hoặc đất có độ thấm kém và cần tránh trong quá trình canh tác.

Do đó, khi bón phân cho cây cảnh này, bạn cần tuân thủ nguyên tắc bón phân đúng lúc. Ảnh minh họa wicklownews

3. Tưới nước và bón phân

Hệ thống rễ của đỗ quyên Rhododendron arboreum có dạng sợi và mịn, có yêu cầu khắt khe về nồng độ phân bón và chất lượng nước.

Do đó, khi bón phân cho cây cảnh này, bạn cần tuân thủ nguyên tắc bón phân đúng lúc, đúng liều lượng, bón mỏng và bón thường xuyên.

Bón phân lân 1-2 lần trong thời kỳ cây cảnh ra nụ từ tháng 9 đến tháng 10. Ảnh minh họa travaldo.blogspot

Để thúc đẩy sự phát triển của cành, lá và nụ hoa vào mùa xuân, có thể bón phân lân mỗi tháng một lần trước khi ra hoa và có thể bón phân hỗn hợp nitơ-phốt pho 1-2 lần sau khi ra hoa.

Bón phân lân 1-2 lần trong thời kỳ cây cảnh ra nụ từ tháng 9 đến tháng 10.

Trong giai đoạn cây cảnh sinh trưởng và ra hoa cần nhiều phân và nước hơn, trong thời kỳ ngủ đông và sinh trưởng chậm vào mùa hè cần kiểm soát phân và nước để tránh thối rễ.

Nước mưa là nước tốt nhất để tưới hoa. Ảnh minh họa

Nếu nơi bạn sống có khí hậu khô hạn nên tưới nước và phun nước cho cây cảnh kịp thời để duy trì độ ẩm không khí cao.

Nước mưa là nước tốt nhất để tưới hoa, nên thêm một lượng nhỏ sắt sunfat và giấm vào nước máy để giữ đất có tính axit nhẹ.

4. Cắt tỉa

Đỗ quyên Rhododendron arboreum có thể nói là “quý tộc” trong số các loài hoa đỗ quyên. Ảnh minh họa worldplants

Cây cảnh cần cắt tỉa sau khi hoa tàn vào mùa xuân và mùa thu, cắt bỏ những cành chết, cành chéo, cành dài, cành bị bệnh và một số cành chéo để tránh tiêu hao chất dinh dưỡng và giúp cây đầy đặn hơn.

Đỗ quyên Rhododendron arboreum có thể nói là “quý tộc” trong số các loài hoa đỗ quyên, mang vẻ đẹp ngoạn mục, mãn nhãn. Nếu có điều kiện để trồng cây cảnh này, bạn đừng nên bỏ qua.